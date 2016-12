Patronul de la „Istanbul Kebab”, condamnat pentru şantaj

14:24:01 / 03 Iunie 2015

Bine zici tu Nicule !

Ca bine mai zici tu Nicule, dar cine sa te auda ? Spaga, bacsisul si tributul sunt de provenienta turca, de mult inventate si de mult aplicate. chiar si la noi in Romania. In istoria noastra zbuciumata, am dat tribut Imperiului Otoman sute de tone de aur, animale si grane. Istoria nu se uita usor. Acum, au venit ei, turcii in Romania se ne vanda noua kebab, vechituri de alimente expirate, si nimeni nu vede, nimeni nu aude. Deee Nicule, asa suntem noi romanii,rabdam mult si suferim mult de pe urma turcilor, si numai a lor. Coruptia e in floare !