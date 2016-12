Patronul Ecological Center, eliberat din arest

După o noapte petrecută în arest, Roberto Vincentelli, patronul societăţii Ecological Center SA Năvodari, a fost audiat ieri de judecătorii Tribunalului Constanţa întrucât procurorii au propus instanţei arestarea italianului sub acuzaţia de dare de mită. Proba incriminatoare a anchetatorilor este o înregistrare ambientală realizată în biroul primarului din Năvodari pe 18 noiembrie 2010, dată la care Vintencelli a avut o întrevedere cu edilul Nicolae Matei. Aparatura a fost montată de reprezentanţii Direcţiei Generale Anticorupţie Constanţa la cererea primarului Matei. „Pe 18 noiembrie 2010, Vincentelli i-a oferit primarului din Năvodari, Nicolae Matei, un beneficiu cuantificat la echivalentul a 4.500 euro lunar, pe o perioada nedefinită, prin intermediul unei firme străine, pentru a-l determina pe acesta să nu-şi îndeplinească în mod corect atribuţiunile de serviciu, adică să elibereze ilegal autorizaţia de construcţie a depozitului de deşeuri şi să organizeze un control formal al gestiunii deşeurilor”, se arată în propunerea de arestare a procurorilor.

„DECLAR CĂ SUNT NEVINOVAT” Deşi Vincentelli nu a dat nicio declaraţie, duminică, la Parchet, ieri, italianul şi-a spus punctul de vedere în faţa magistraţilor: „Referitor la acuzaţia de dare de mită adusă de procuror, declar că sunt nevinovat. Nu i-am oferit bani personal primarului Nicolae Matei, ci i-am promis un parteneriat între societatea mea şi Primăria Năvodari, din care fiecare parte să aibă de câştigat”. Avocaţii lui Vincentelli au pledat pentru eliberarea clientului lor din arest. „Matei ar putea fi şi el acuzat de luare de mită pentru că după înregistrarea discuţiei din noiembrie nu a formulat autodenunţ, aşa cum cere legea. El a făcut doar o plângere anterioară, în care spunea că simte că urmează să fie corupt, dar apoi n-a mai formulat nicio plângere precum că i s-a oferit mită. Cât despre pericolul public reprezentat de clientul meu, pe motiv că s-a sustras de la urmărirea penală, acuzaţia nu este reală. A fost plecat în vacanţă şi noi, avocaţii lui, am anunţat procurorul despre plecarea acestuia din ţară\", a susţinut Ioana Focşa, avocatul italianului, care a subliniat că reţinerea în trafic a clientului ei a fost una abuzivă şi că nu era necesar să fie încătuşat în faţa copiilor săi. \"Clientul nostru mai are un dosar civil pe rolul Tribunalului Braşov, strămutat la cererea lui de la Constanţa, pentru că îl judeca soţia procurorului Niţă. Acel caz civil este o acţiune în constatare prin care cerem instanţei să ia act că Primăria Năvodari refuză să-i elibereze lui Vincentelli autorizaţia de construcţie şi să dea o hotărâre care să ţină locul acestei autorizaţii. Scopul este de a-l aresta pe Vincentelli şi cu această dovadă să stopeze procesul civil de la Braşov\", a susţinut avocatul Nicolae Mihălică. După mai bine de trei ore de audieri, judecătorii au decis eliberarea lui Vintencelli din arest, fiindu-i impusă măsura obligării de a nu părăsi ţara. Ca urmare, în jurul orei 20.00, când a expirat ordonanţa de reţinere, Vincentelli a părăsit arestul.

LA JUDECATĂ Investitorul italian Roberto Vincentelli încearcă de mai bine de şapte ani să obţină aprobările necesare pentru a construi un depozit de deşeuri chimice la marginea oraşului Năvodari. Situaţia s-a complicat însă şi, între italian şi actualul primar al al Năvodariului, Nicolae Matei, a început un “război al actelor”, cei doi reclamându-se reciproc: italianul îl acuză pe primar de abuz în serviciu şi discriminare, iar, la rândul său, edilul îl reclamă pe Vincentelli că ar intenţiona să îl corupă. Aşa cum era de aşteptat, plângerile au dus la deschiderea unui dosar penal. Procurorii spun că niciunul din cele trei certificate de urbanism obţinute de Ecological Center nu ar fi fost corect emis, acuzaţiile magistraţilor îndreptându-se spre fostul primar al Năvodariului, Tudorel Calapod. ”În perioada 2004-2007, prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu, Tudorel Calapod (primarul de atunci – n.r.) a creat un avantaj nelegal societăţii Ecological Center SA Năvodari, reprezentată de Roberto Vincentelli şi Manuela Ştefania Marinescu, astfel încât societatea respectivă a obţinut în mod nelegal din partea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului Bucureşti acordul de mediu vizând construirea unui depozit de deşeuri toxice şi periculoase pe raza oraşului Năvodari. Tudorel Calapod a emis un certificat de urbanism care atesta în mod nereal un drept de proprietate (inexistent) necesar pentru obţinerea autorizaţiei de mediu. Pe de altă parte, nu a cerut avizul de la Autoritatea Aeronautică Română şi nici Planul de Urbanism Zonal, aşa încât nu s-a cunoscut adevărata dimensiune a depozitului de deşeuri. Totodată a fost înfrântă voinţa comunităţii locale din Năvodari, care se opunea acestui proiect şi care, prin referendum, se pronunţase împotriva construirii depozitului de deşeuri periculoase”, se arată în actul de inculpare prin care procurorii l-au trimis, ieri, în judecată pe Tudorel Calapod sub acuzaţiile de abuz în serviciu şi fals intelectual.

„PROBELE DIN DOSAR SUNT O FĂCĂTURĂ” Prin acelaşi rechizitoriu au fost deferiţi justiţiei şi soţia lui Vincentelli, Manuela Ştefania Marinescu, unul dintre administratorii societăţii Ecological Center, acuzată de uz de fals. „SC Ecological Center SA Năvodari şi Marinescu Manuela Ştefania au folosit în faţa Agenţiei Naţionale pentru Protecţie Mediului şi a instanţelor judecătoreşti certificatele de urbanism nr.715/2004 şi nr.719/2007, care cuprindeau menţiuni nereale, aşa încât pe baza unor documente false au obţinut acordul de mediu nr.3/2008 şi mai multe sentinţe judecătoreşti favorabile, prin inducerea în eroare a magistratului”. \"Toate probele din dosar sunt o făcătură. Au fost fabricate pentru a-l scoate din afaceri pe soţul meu. Am fost ameninţaţi de multe ori de Matei că o să ne dea foc la societate, că o să găsească un procuror care o să ne aranjeze. Eu sunt acuzată de uz de fals. Am folosit un document, un certificat de urbanism, unde aş fi scris că terenul pe care este sediul societăţii noastre este proprietatea noastră. Total neadevărat. Am completat în act la rubrica proprietar (administrator) numele firmei noastre pentru că aveam încheiat un contract cu societatea proprietară (SC Marway Fertilchim SA - n.r.), din care rezulta că noi administrăm terenul. Nu a fost vorba de niciun fals. Am folosit acest document peste tot şi niciodată Matei nu mi-a spus că este fals. Dosarul acesta penal a fost făcut din disperare pentru că nu au reuşit să ne prindă cu nimic ilegal\", a declarat Manuela Marinescu.

Tot în acest dosar procurorii au dispus scoaterea de sub urmărire penală a patru funcţionari ai Primăriei Năvodari, precum şi neînceperea urmăririi penale faţă de primarul Nicolae Matei pentru infracţiuni în legătură cu serviciul pentru care a fost reclamat de către reprezentanţii firmei Ecological Center.

Cristina CARAPCEA, Sanda ROIBU