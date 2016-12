Patronul fabricii ilegale de ţigări, eliberat

Judecătorii constănţeni au respins, vineri, recursul declarat de procurori în cazul lui Valentin Pocora, suspectat a fi unul dintre patronii fabricii ilegale de ţigări de la Târguşor, eliberat provizoriu sub control judiciar de Judecătoria Constanţa în urmă cu trei zile. Pocora este cercetat alături de Gheorghe Enache pentru evaziune fiscală, înşelăciune privind calitatea mărfii şi producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă. „Vă rog să ţineţi cont de starea de sănătate a lui Pocora. După cum rezultă din fişa medicală întocmită de medicul de la arestul IPJ Constanţa, Pocora suferă de astm bronşic, iar din cauza condiţiilor din arest, boala i s-ar fi agravat. În plus, anchetatorii nu au reuşit să găsească nicio ţigară fabricată de clientul meu, ci numai un utilaj pentru confecţionarea ţigărilor şi 34 tone de tutun”, a susţinut Apostol Armeanu, avocatul lui Pocora. Potrivit anchetatorilor, anul acesta, pe 9 martie, poliţiştii constănţeni au efectuat o percheziţie în incinta unei ferme de animale din Târguşor, prilej cu care au fost găsite, într-o construcţie din tablă, 169 cutii de carton cu resturi vegetale de tutun - tocat şi netocat, hârtie pentru ţigarete, 107 legături a 1.000 bucăţi fiecare şi banderole de marcaj având inscripţionat „Republica Moldova”. De asemenea, oamenii legii au descoperit mai multe utilaje pentru prelucrarea tutunului şi transformarea acestuia în ţigarete, conectate la reţeaua electrică, totul indicând că în acel loc se fabrică ilegal ţigări, pe care se aplică banderole cu „Republica Moldova”. Din cercetări a reieşit că depozitul i-a aparţinut omului de afaceri constănţean Gheorghe Enache, patronul SC „Cargo Romena” SRL Constanţa, până pe 10 martie 2009, când acesta a întocmit un angajament în care se obliga să îi vândă lui Pocora ferma cu suma de 110.000 de euro, primind ca avans 30.000 de euro, urmând ca diferenţa de 80.000 euro să fie achitată, în tranşe, până la finalizarea actelor de vânzare-cumpărare, la 1 februarie 2010. În acelaşi act, Enache a precizat că, odată cu primirea avansului, îi cedează lui Pocora dreptul de folosire în totalitate a fermei.