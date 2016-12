Patronul grupului Warner Music, cel mai bogat om din Marea Britanie

Len Blavatnik, patronul grupului Warner Music, a fost desemnat cel mai bogat om din Marea Britanie, cu o avere de 13,7 miliarde de lire sterline (19,1 miliarde de euro), potrivit unui top anual întocmit de publicaţia ”Sunday Times”. Acest miliardar din industria muzicală a urcat pe primul loc de pe locul 4, pe care îl ocupa în 2014, deoarece averea sa a crescut cu peste trei miliarde de lire sterline în ultimele 12 luni. Len Blavatnik, născut în Ucraina, a făcut avere graţie unor investiţii foarte avantajoase în industria prelucrării metalelor, industria petrolului, industria muzicală şi în mass-media digitale. El deţine o locuinţă impresionantă la Londra, estimată la 41 milioane de lire sterline (57,2 milioane de euro), şi a donat 75 milioane de lire sterline (105 milioane de euro) celebrei Universităţi Oxford pentru a finanţa Blavatnik School of Government. El a preluat prima poziţie în topul „Sunday Times Rich List“ de la fraţii Sri şi Gopi Hinduja, ocupanţii primului loc în topul din 2014, care au coborât pe poziţia a doua în acest an, în ciuda faptului că averea lor combinată a crescut cu 1,1 miliarde de lire sterline şi a ajuns la 13 miliarde de lire sterline (18,1 miliarde euro). Galen Weston, proprietarul grupului George Weston, un imperiu în domeniul comerţului cu amănuntul, care include lanţurile de magazine Selfridges şi Primark, a avut, la rândul său, un an foarte prosper şi ocupă locul al treilea. Averea sa a crescut cu 3,7 miliarde de lire sterline şi a ajuns la 11 miliarde de lire sterline (15,3 miliarde de euro).

Averea totală a celor mai bogaţi 1.000 de oameni din Marea Britanie s-a dublat în ultimii 10 ani şi a ajuns la nivelul-record de 547 miliarde de lire sterline (764,2 miliarde de euro). Regina Elisabeta a II-a, care a ocupat în 1989 primul loc în ediţia inaugurală a acestui top, a ieşit pentru prima dată din Topul 300 al celor mai bogaţi oameni din Marea Britanie. Lista din 2015 include 117 miliardari, în creştere faţă de cei 104 miliardari incluşi în topul de anul trecut, iar 80 dintre aceste persoane locuiesc la Londra. Este nevoie de o avere personală de cel puţin 100 de milioane de lire sterline (139,7 milioane de euro) pentru a fi inclus în Topul 1000 al celor mai bogaţi oameni din Marea Britanie. Acest prag minimal a înregistrat o creştere cu 15 milioane de lire sterline faţă de anul trecut. În 1997, era nevoie de o avere de doar 15 milioane de lire sterline pentru a face parte din Topul 1.000 al celor mai bogaţi britanici.