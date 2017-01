Patru accidentaţi pentru meciul din Ghencea

Seria infernală începe sîmbătă după-amiază pentru Rugby Club Judeţean Farul! În următoarele trei meciuri, formaţia pregătită de Paul James Nixon, Gheorghe Florea şi Florea Opriş întîlneşte podiumul naţional... cel prezent şi cel stabilit la finalul campionatului trecut (Steaua, Contor Zenner Arad şi Dinamo). Prima pe listă... campioana Steaua (cele două se întîlnesc pentru prima dată în acest campionat, fiind în grupe diferite în sezonul regulat), lidera la zi a clasamentului şi adversara noastră din semifinalele Cupei României. Şansele tinerilor rugbyşti constănţeni la producerea surprizei sînt minime (diferenţa din ierarhia naţională este de... 27 de puncte!) pe terenul Ghencea II, dar dorinţa unui joc bun i-a călăuzit pe ”marinari” la antrenamentele din săptămîna ce a urmat egalului cu Remin Baia Mare, care a lăsat şi urme serioase în starea de sănătate a lotului. Căpitanul Costi Gheară, Marius Codea şi Cristi Andrii sînt accidentaţi, iar Daniel Carpo rămîne indisponibil datorită unei entorse. Vestea bună este revenirea mijlocaşului la grămadă Bidzina Shamkaradze de la echipa naţională a Georgiei. ”Sigur că este un meci dificil, dar ne-am pregătit bine şi ne dorim să evoluăm mai inspirat decît am făcut-o săptămîna trecută. Sper să arătăm atitudine pe teren. Mă bucur că a revenit Shamkaradze, are multe de arătat pe teren”, a declarat ”cangurul”. Chiar dacă a pierdut doi jucători importanţi în iarnă, Dănuţ Dumbravă şi Cătălin Nicolae (care au ”sărit gardul” la Dinamo), campioana a arătat că rămîne încă foarte puternică, fiind la un pas să cîştige săptămîna trecută în Ştefan cel Mare (37-39 în derby-ul campionatului). ”Steaua este o echipă închegată şi valoroasă. Dacă ne vom mobiliza însă, şi vom juca ceea ce am învăţat la antrenamente, ne va fi mai uşor să trecem cu bine peste acest meci. Nu ne gîndim neapărat la o victorie, cît la un meci foarte bun”, a spus fostul stelist Daniel Angheluţă. Partida Steaua - RCJ Farul începe la ora 15.30 şi încheie turul play-off-ului Diviziei Naţionale.