Patru ani de când Ponta a preluat şefia partidului

Liderii social-democraţi s-au reunit ieri la Bucureşti, într-o întâlnire informală, pentru a celebra împlinirea a patru ani de la momentul în care Victor Ponta a preluat şefia partidului. Potrivit secretarului general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, întâlnirea a fost programată cu mult timp în urmă, având ca scop discutarea problemelor cu care liderii social-democraţi se confruntă în teritoriu. “A fost o întâlnire între colegi. O întâlnire prietenească, care nu are nicio legătură cu chestiunile care se discută astăzi în USL”, a spus Ştefănescu. Pe pagina sa de Facebook, preşedintele PSD, premierul Victor Ponta, le-a mulţumit, printr-o postare, colegilor săi de partid care i-au acordat încredere votându-l preşedinte al formaţiunii politice. “În urmă cu exact patru ani, colegii mei au avut curajul de a mă alege ca lider al PSD la doar 37 ani! Le mulţumesc celor care m-au votat atunci, celor care de atunci până azi mi-au fost alături şi celor care au încredere în mine că vom câştiga şi în 2014! The best is yet to come!”, scrie Ponta.