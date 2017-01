Patru bănci au depus oferte pentru derularea fondurilor UE destinate agriculturii

Raiffeisen Bank, Banca Comercială Carpatica, Banca Comercială Română şi Banc Post au participat, luni, la licitaţia organizată de Ministerul Agriculturii pentru selectarea băncii care va derula fondurile europene destinate agriculturii pentru acest an, estimate la aprox. 560 de milioane de euro. "Potrivit procedurilor, în maximum două săptămîni comisia de evaluare a ofertelor urmează să stabilească cîştigătorul licitaţiei", se arată într-un comunicat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR). Licitaţia pentru selectarea băncii, programată iniţial pentru 7 mai, a fost amînată pentru 4 iunie, pentru a permite tuturor instituţiilor interesate să îşi pregătească oferta, întrucît multe bănci şi-au manifestat interesul în ultimul moment, foarte aproape de termenul limită

Fondurile UE destinate sectorului agricol din România, în 2007, provin din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA). Suma repartizată României reprezintă aprox. 560 de milioane de euro, din care 250 de milioane de euro provin din FEGA, iar restul din FEADR. Cele două fonduri ale UE sînt destinate finanţării sectorului agricol şi de dezvoltare rurală. Astfel, prin FEGA sînt acordate plăţile unice pe suprafaţă pentru fermieri, de aprox. 50 de euro pe hectar în acest an, dar şi măsuri de reglare a pieţei, iar FEADR este destinat sprijinirii proiectelor de dezvoltare rurală. Nivelul fondurilor care vor ajunge în România în acest an din FEGA (fond care finanţează plăţile unice pe suprafaţă) este sub valoarea programată a plăţilor pentru 2007, de 440 de milioane de euro. Aceasta se explică prin faptul că subvenţiile pe suprafaţă programate pentru acest an sînt plătite şi în anul următor, pînă în iunie 2008, astfel că şi fondurile europene aferente acestor plăţi pot fi virate în 2008. Agenţia de Plăţi pentru Intervenţie în Agricultură (APIA) acordă subvenţiile, UE rambursînd apoi sumele. În ce priveşte fondurile de dezvoltare rurală, acestea vor putea fi accesate în baza Planului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), după ce acesta va fi transmis oficial la Bruxelles, spre avizare.