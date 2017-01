Patru campioane şi trei vicecampioane vor juca la Cupa “Mării Negre”

Conducerea campioanei României la volei masculin, CVM Tomis Constanţa, şi-a propus (şi a reuşit!) să crească în fiecare an valoarea turneului internaţional Cupa “Mării Negre”, care anul acesta îşi va derula ediţia a şasea. În ultimii ani, iubitorii voleiului din Constanţa au putut vedea jucînd în Sala Sporturilor echipe ca Lukoil Burgas, Cerno More Varna, IBB Istanbul sau Ziraat Bankasi Ankara, însă valoarea formaţiilor care au confirmat participarea la ediţia 2008 întrece toate aşteptările! Patru campioane en titre, trei vicecampioane şi o formaţie clasată pe locul al treilea în întrecerea internă vor participa la cel mai puternic turneu organizat în România după Revoluţie. Pe lîngă Club Volei Municipal Tomis Constanţa, campioana României şi participantă în Cupa CEV, vor mai juca la Constanţa alte trei campioane, toate admise în grupele Ligii Campionilor: aon hotVolleys Viena (Austria), ACH Volley Bled (Slovenia) şi ŢSKA Sofia (Bulgaria). Celelalte patru echipe sînt Hypo Tirol Innsbruck (locul 2 în Austria, Cupa CEV), SSC Berlin (locul 2 în Germania, Cupa CEV), Lukoil Burgas (locul 2 în Bulgaria, Cupa Challenge) şi Arkaş Izmir (locul 3 în Turcia, Cupa Challenge). Vor fi două grupe de cîte patru echipe, care vor juca fiecare cu fiecare, iar în ultima zi vor avea loc meciurile de clasament: A1-B1, A2-B2 etc. „Echipele participante vor sosi în România pe 16 septembrie, turneul debutează pe 17 septembrie şi se încheie pe 20. Zilele acestea vom stabili componenţa grupelor. Sigur este că noi şi Tirol nu vom fi în aceeaşi grupă, dar dacă va fi să ne întîlnim în meciurile de clasament, asta e. Vom juca!”, a declarat Bulent Cadîr, team-manager-ul campioanei României. Reamintim că Tomis Constanţa şi Tirol Innsbruck vor fi adversare în primul tur al Cupei CEV, în timp ce formaţiile din Bled şi Viena sînt colege în Grupa E a Ligii Campionilor!