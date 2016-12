Patru cântece Spice Girls online

Patru cântece înregistrate în anul 2000 de trupa Spice Girls şi nelansate niciodată oficial au fost publicate miercuri, pe platforma de partajare de muzică online SoundCloud, însă au fost eliminate de pe site ieri dimineaţă. ”A Day In Your Life”, ”Pain Proof”, ”If It's Lovin' On Your Mind” şi ”Right Back At Ya” ar fi fost înregistrate în aceeaşi perioadă cu cel de-al treilea şi ultimul album de studio al trupei britanice, ”Forever”, în anul 2000. Piesa ”Right Back At Ya” este o versiune a cântecului omonim care a fost inclus pe ultimul disc al trupei. Piesele datează din perioada când Spice Girls era o trupă formată din patru cântăreţe, după ce Geri Halliwell părăsise grupul, în 1998, după turneul Spiceworld. Halliwell s-a alăturat din nou colegelor sale Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie Brown şi Melanie Chisholm, pentru o serie de concerte şi lansarea albumului ”Greatest Hits” din 2007. În 2012, grupul a avut o apariţie specială în cadrul ceremoniei de închidere a Jocurilor Olimpice de Vară de la Londra, iar mai târziu în acelaşi an, un musical, ”Viva Forever”, a avut premiera în capitala britanică. Ultimul album de studio al trupei, ”Forever”, a avut mult mai puţin succes decât primele două, în parte din cauza schimbării genului muzical abordat, din pop adresat adolescenţilor înspre R&B.

Apariţia celor patru cântece pe platforma de streaming audio SoundCloud a fost, cel mai probabil, o scurgere de informaţii, ţinând cont de faptul că piesele au fost eliminate 24 de ore mai târziu, dar este de aşteptat ca ele să fie oferite publicului în mod oficial, în condiţiile în care în 2016 se împlinesc 20 de ani de la debutul trupei Spice Girls.