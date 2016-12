Patru constănţeni, pe podium la Top 12 la tenis de masă

Găzduită sâmbătă şi duminică de Sala de Sport a Liceului cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru”, prima competiţie oficială din acest an din calendarul Federaţiei Române de Tenis de Masă, Top 12 rezervat senioarelor şi seniorilor, a oferit o luptă dramatică pentru medalii pe parcursul celor două zile de întreceri. La fete, în absenţa celor două mari favorite, constănţeanca Eliza Samara (LPS “Nicolae Rotaru” - CS Farul), care va evolua mâine pentru echipa sa de club, Fenerbahce Istanbul, în Liga Campionilor, şi arădeanca Daniela Dodean, bătălia pentru primul loc s-a dat în trei: Camelia Poştoacă (CS Pristavu Cîmpulung), Cristina Hîrîci şi Anamaria Sebe (ambele de la LPS “Nicolae Rotaru” - CS Farul). Cele trei au acumulat acelaşi număr de victorii, 9, însă primul loc în clasamentul general i-a revenit lui Poştoacă, graţie rezultatelor înregistrate în meciurile directe, urmată de Hîrîci şi Sebe. „Lupta pentru primul loc s-a dat până în ultima clipă. Am avut ghinion, dar sunt mulţumită şi de locul secund, mai ales că este primul meu an la seniorat. Obiectivul meu pentru 2011 este să prind lotul naţional de senioare, să particip la Campionatele Europene şi Mondiale şi să bifez măcar aceleaşi rezultate ca anul trecut”, a spus medaliata cu argint. În concurs au mai intrat alte două sportive constănţene, Ioana Ghemeş (LPS “Nicolae Rotaru” - CS Farul), clasată pe locul 6, cu 6 victorii, şi Andreea Filip (LPS “Nicolae Rotaru” - CS Farul), locul 11, cu 3 victorii.

Constanţa nu a mai scăpat primul loc la masculin, Lucian Munteanu (LPS “Nicolae Rotaru” - CS Farul) impunându-se în disputa cu George Coroian (ACTT Bucureşti), graţie victoriei din meciul direct, după ce ambii au acumulat 9 victorii. Ultima treapta a podiumului a fost ocupată de un alt constănţean, Alexandru Cazacu (Tenis Masă Constanţa), cu 8 victorii. La întrecere au participat încă doi sportive constănţeni, Cristian Grigore (Tenis Masă Constanţa), locul 6, cu 6 victorii, şi Bogdan Simion (Tenis Masă Constanţa), locul 9, cu 3 victorii. „Este o medalie foarte importantă pentru mine, mai ales că este prima de aur câştigată la seniori. Mă mobilizează pentru acest an, în care mi-am propus să iau o medalie la individual la Campionatele Europene şi să particip la Campionatele Mondiale”, a spus Munteanu. „A fost o competiţie utilă, mai ales că săptămâna viitoare începe Superliga Naţională, atât la masculin, cât şi la feminin, şi am putut vedea la ce nivel se află jucătorii”, a declarat antrenorul constănţean Viorel Filimon. „Poate că această întrecere ar trebui să fie preluată de un sponsor oficial, din partea federaţiei, care să ofere premii atractive, astfel încât să se prezinte la start cei mai buni jucători din ţară. La nivelul valoric pe care-l are tenisul de masă românesc, în special la feminin, unde face legea în Europa, cred că ar trebui premii totale de 10.000 de euro pentru a atrage crema, iar competiţia să devină una cu adevărat de top”, a adăugat Andrei Szemerjai, directorul LPS “Nicolae Rotaru”.