Patru constănţeni reprezintă România la Global Battle of the Bands

Rockerii constănţeni de la White Walls sunt câştigătorii ediţiei naţionale din acest an a Global Battle of the Bands (GBOB). În finala con¬cursului desfăşurat la Arenele Romane din capitală, la sfârşitul săptămânii trecute, au ajuns treisprezece trupe. După două semifinale solicitante şi numeroase dezbateri aprinse, până la urmă, juriul - care s-a bucurat de prezenţa lui Tore Lande, preşedinte GBOB Worldwide şi Cristin Tomeci, director International GBOB Worldwide - a apreciat prestaţia formaţiilor Mono Jacks şi White Walls, ultimii având câştig de... cauză. Grupul de la malul mării a impresionat prin coeziune, tehnică instrumentală desăvârşită şi un excepţional solist vocal. Pe locul al III-lea s-a situat trupa Magnolia (Bucureşti), urmată de Sonichouse (Bucureşti), GOD (Iaşi) şi X-Plod (Bucureşti).

Componenţa White Walls este alcătuită din: Eugen Brudaru - voce, Alex-Eduard Dascălu - chitară, Şerban-Ionuţ Georgescu - bass şi Marian Mihăilă - tobe. Cei patru constănţeni se pregătesc astfel să reprezinte România la Finala Mondială GBOB, care va avea loc anul viitor, în luna februarie, în Malaiezia, la Kuala Lumpur, unde vor ajunge pe cheltuiala organizatorilor. „Fără o promovare efectivă a muzicii româneşti de către mass-media naţională, toţi aceşti artişti mi¬nunaţi pe care Global Battle of the Bands îi descoperă şi promovează se vor pierde în prăfuitul peisaj autohton. Dar şi artiştii trebuie să înţeleagă să se implice activ în mişcarea de promovare la nivel naţional şi să nu aştepte ca să îi descopere cineva în subsolurile unde repetă”, a declarat Cristin To¬meci, directorul International GBOB. La aproape un an şi jumătate de la înfiinţare şi la doar o lună după ce au câştigat primul loc la Stufstock Newcommers, în cadrul faimosului festival de la Vama Veche, membrii formaţiei au lansat, în luna octombrie, albumul de debut, intitulat „Mad Man Circus”.

Global Battle of the Bands este cel mai mare concurs de muzică live din lume. Peste 3.000 de formaţii din peste 30 de ţări participă anual la acest concurs. Din 2004 până în 2009, Finala Mondială a avut loc în fiecare an, la Londra, dar din 2010, Finala Mondială va avea loc în fiecare an în altă ţară, GBOB devenind astfel un adevărat Campionat Mondial al muzicii live de calitate. Miza finalei e mai mult decât consistentă: premiul cel mare, în valoare de 100.000 de dolari, promovarea internaţională şi trofeul de aur „The Best New Band in the World”. Câştigătoarele celorlalte ediţii naţionale au fost trupele Grimus (2007), The Marker (2008) şi PhenomenOn (2009).