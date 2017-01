Patru din patru pentru FC Farul

Planurile de promovare ale formaţiei pregătite de Marius Şumudică prind din ce în ce mai mult contur după ce FC Farul a bifat, sâmbătă, a patra victorie consecutivă. Constănţenii s-au impus în deplasare, cu 1-0, în faţa celor de la Dunărea Galaţi, în etapa a 12-a a Ligii a II-a, şi s-au apropiat de podiumul clasamentului Seriei I. Tehnicianul constănţean a început, surprinzător, cu un singur atacant, Chico, preferând să întărească linia de mijloc prin introducerea unui al doilea închizător, Păcuraru. Drept urmare, gazdele s-au văzut invitate să atace şi Sardescu a avut emoţii în primul sfert de oră, când a respins cu dificultate şuturile trimise de la distanţă de gălăţeni. Oaspeţii au echilibrat însă jocul şi la prima acţiune periculoasă, în min. 28, au reuşit să deschidă scorul prin Cristocea, care a reluat cu capul în plasă mingea centrată de Mendy. Golul s-a soldat însă cu accidentarea “decarului”, constănţean, care a suferit o ruptură musculară şi a fost înlocuit de portughezul Diogo Andrade. Avantajaţi de scor, elevii lui Şumudică au închis culoarele spre poarta lui Sardescu, mizând pe contratacuri rapide, dar până la pauză nu au mai apărut ocazii mari. La reluare, gălăţenii au forţat egalarea, dar portarul constănţean a intervenit prompt, atât la şutul expediat de Ioviţă din mijlocul careului, cât şi la acţiunea lui Patrichi. Nemulţumit de nesiguranţa defensivei, tehnicianul constănţean a schimbat din nou sistemul de joc, aruncând în luptă încă un fundaş central, Ion Barbu. Mutarea a temperat elanul gazdelor, dar prima ocazie a Farului a apărut abia în min. 77, cînd Mindileac a scos greu şutul expediat de Ene. Pe final, constănţenii au trăit periculos, acceptând dominarea clară a Dunării, însă scorul a rămas neschimbat, ultimul fluier consemnând un succes extrem de important al formaţiei de pe litoral în lupta pentru revenirea în Liga I.

Au evoluat - Dunărea (antrenor Viorel Tănase): Mindileac - Bozean (68 Cristescu), E. Cristian, Velescu, D. Popescu, Agapie - V. Munteanu (46 Cîrjan), Cioinac, Al. Cristea, Ioviţă - Patrichi (62 Enache); FC Farul (antrenor Marius Şumudică): Sardescu - Măţel, Diogo, Papp, Mendy - B. Andone, B. Teekloh, Păcuraru (55 I. Barbu), C. Matei - Cristocea (28 Andrade, 65 M. Ene), Chico. Cartonaşe galbene: E. Cristian, Velescu, Patrichi, Cioinac, Cristescu / B. Andone. Au arbitrat: Lucian Rusandu (Sf. Gheorghe) - Joszef Fodor (Odorheiu Secuiesc) şi Bogdan Mihai Gheorghe (Bucureşti).

Şumudică rămâne la Constanţa

La finalul partidei, antrenorul Marius Şumudică s-a declarat mulţumit de rezultat, mai ales că echipa sa a depăşit cu bine o perioadă grea, cu meciuri din trei în trei zile. “A fost greu, dar frumos, pentru că am învins. S-a resimţit oboseala acumulată după ce am jucat trei meciuri într-o singură săptămână. Pentru noi, sunt trei puncte foarte importante, mai ales ales că am reuşit să legăm patru victorii consecutive. În plus, ceea ce mă bucură şi mai mult, nu am mai luat gol de patru etape. Ne-am apropiat de locurile care aduc promovarea şi urmează un meci foarte important, în faţa celor de la Delta Tulcea. Un succes în etapa următoare ne-ar mări considerabil şansele de a încheia turul campionatului pe una dintre primele două poziţii ale clasamentului Seriei I. Din păcate, l-am pierdut pe Cristocea, care a suferit o ruptură musculară şi va sta în afara terenului cel puţin două săptămâni”, a declarat tehnicianul constănţean. Dorit de Rapid, Şumudică va rămâne totuşi la Constanţa, cel puţin până în iarnă, după ce patronul giuleştenilor, George Copos, l-a numit în funcţia de antrenor principal pe directorul tehnic al grupării de sub Podul Grant, Nicolae Manea. Altfel, antrenorul Farului va susţine în această dimineaţă, la Stadionul “Farul” proba practică din cadrul examenului pentru obţinerea licenţei PRO.