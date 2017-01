Patru directori de unități de învățământ, demiși

Patru directori ai unităților de învățământ constănțene vor fi înlocuiți la începutul semestrului al doilea din acest an școlar (9 februarie). Anunțul a fost făcut ieri, de inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța, prof. univ. dr. Răducu Popescu, înaintea ședinței de lucru cu directorii de școli și licee, organizată la Palatul Copiilor Constanța. ”Au fost întrerupte detașările în interesul învățământului pentru directorul adjunct de la Liceul Teoretic „Traian“ și pentru directorii de la Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu, Liceul Tehnologic ”Radu Prișcu” Dobromir și Grădinița cu program normal ”Zig-Zag” Ovidiu, din cauza unor grave probleme de comunicare”, a anunțat prof. Popescu. El a explicat că actul de comunicare presupune o relație foarte bună cu administrația din localitatea în care își desfășoară activitatea, dar și cu titularii, cadrele didactice și cu asociația de părinți. ”În fiecare unitate școlară îmi doresc un manager cu care să pot colabora, să fie permanent deschis și să aibă canalele pentru a transmite informații de la ISJ și care să își poată crea un grup de lucru din cadrele didactice cu care să îndeplinească sarcinile pe care le are”, a continuat prof. Popescu. Dacă în cazul directorului adjunct de la Liceul „Traian“, prof. Daniela Blaga, a fost numită o altă persoană care să îi preia atribuțiile, prof. Popescu a anunțat că, la restul unităților școlare, profesorii vor alege prin vot secret pe cel care îi va conduce din semestrul al II-lea. ”Decizia va fi a profesorilor și și-o vor asuma. Prin această procedură au trecut alte zece unități de învățământ din județ și trebuie să fac precizarea că suntem singurul județ care organizează alegeri pentru funcția de director”, a spus inspectorul școlar general.

COMENTARII ALE DIRECTORILOR DEMIȘI Cel mai supărat de decizia de demitere s-a arătat directorul Liceului Tehnologic ”Radu Prișcu” din Dobromir, prof. Tudorița Bodor, care se declară nedreptățită și spune că decizia a fost luată pripit. ”Eu consider că este o greșeală, pentru că nu am avut nicio inspecție și nu mi se reproșează ceva în mod special. Eu consider că mi-am îndeplinit atribuțiile și toate deciziile pe care le-am luat au fost în interesul acestei școli”, a declarat, pentru ”Telegraf”, prof. Bodor. Ea a adăugat că nu a fost anunțată în mod oficial de această hotărâre. De graba cu care s-au făcut aceste înlocuiri se plânge și directorul grădiniței ”Zig-Zag” din Ovidiu, prof. Maria Preda. ”Am vrut să renunț la funcția de director, însă o perioadă nu avea cine să ocupe acest post. Am primit deja decizia de înlocuire. Oricum, cred că se putea aștepta până până la sfârșitul anului pentru a se face schimbări”, a spus prof. Preda. Directorul Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, prof. Claudiu Revnic-Bold, a declarat că nu știe prea multe despre decizia de înlocuire, însă pune totul pe seama scandalului de la începutul anului școlar. Reamintim că pe 15 septembrie 2014, la festivitatea de început de an școlar, primarul localității, Ancuța Belu, a făcut un adevărat spectacol, neplăcut pentru părinți și elevi, în care s-a arătat nemulțumită de conducerea școlii, de felul în care arată instituția și de felul în care a fost organizat evenimentul, amestecând politica în începutul de an școlar. Directorul adjunct al Liceului Teoretic ”Traian”, prof. Daniela Blaga, a declarat că nu a fost anunțată despre decizie în mod oficial, ci prin intermediul presei. ”Eu mi-am făcut datoria și m-am preocupat mereu de binele acestei instituții pentru că am fost elevă a acestei instituții de învățământ. Altceva nu vreau să comentez referitor la această decizie”, a precizat prof. Blaga.