Patru echipe au punctaj maxim

Rezultate înregistrate sâmbătă, în etapa a doua din Liga a IV-a la fotbal - SERIA EST: CSO Ovidiu - CS II Eforie 1-5 (Cr. Tăbăcaru 69 - I. Bambergher 15, Al. Paraschiv 17, C. Mircea 19, Al. Roman 47, 74); la juniori: 12-0; Gloria Albeşti - Internaţional Pecineaga 0-0; la juniori: 1-2; Portul Constanţa - Victoria Cumpăna 2-0 (A. Ianţoc 50, 86); la juniori: 2-2; AS Cogealac - CS Agigea 1-2 (I. Treznea 28 - M. Nicolae 44, Cr. Damir 60); la juniori: 5-2; Aurora 23 August - Sparta Techirghiol 1-1 (T. Dobre 87 - E. Curtmemet 91); la juniori: 1-2; Cariocas Constanţa - GSIB Mangalia 1-2 (S. Perifan 3 - D. Grosu 5, L. Alexandru 7); la juniori: 0-3 (lipsă asistenţă medicală). Clasament: 1. Agigea 6p; 2. Pecineaga 4p (golaveraj 4-0); 3. Albeşti 4p (4-2); 4. Techirghiol 4p (3-1). SERIA VEST: Dacia Mircea Vodă - Ştiinţa Poarta Albă 2-1 (I. Ciobănuc 2, M. Voicu 40 - B. Georgescu 43); la juniori: 4-6; CS Mihail Kogălniceanu - AS Carvăn 3-3 (C. Colciu 23, R. Tănase 64, R. Lambru 78 - M. Geileanu 56, C. Coseri 58, E. Anghel 66); la juniori: 13-1; Axiopolis Sport Cernavodă - Perla Murfatlar 4-2 (M. Metcher 41, R. Rizea 65, R. Ivan 67, Şt. Şerban 89 - Gh. Rusu 30-autogol, George Chelariu 76-pen); la juniori: 3-0 (neprezentare); Danubius Rasova - Sport Prim Oltina 1-0 (C. Matei 17); la juniori: 2-0; CS Peştera - Carsium Hîrşova 8-0 (D. Piron 10, 23, D. Normambet 17, 72, 74, Ed. Iridon 21, D. Anuţă 55, Cr. Rotaru 85); la juniori: 3-0 (neprezentare). Gloria Băneasa a stat. Clasament: 1. Peştera 6p (10-1); 2. Cernavodă 6p (7-3); 3. Rasova 6p (4-2); 4. Kogălniceanu 4p.

ASTĂZI, ETAPĂ INTERMEDIARĂ ÎN LIGA A PATRA. Etapa următoare, a treia din acest sezon, este programată astăzi, de la orele 15.00 (juniorii) şi 17.00 (seniorii). Iată meciurile - SERIA EST: Internaţional Pecineaga - CSO Ovidiu; Victoria Cumpăna - Gloria Albeşti; CS Agigea - Portul Constanţa; Sparta Techirghiol - AS Cogealac; GSIB Mangalia - CS II Eforie; Cariocas Constanţa - Aurora 23 August. SERIA VEST: Ştiinţa Poarta Albă - Gloria Băneasa; AS Carvăn - Dacia Mircea Vodă; Perla Murfatlar - CS Mihail Kogălniceanu; Sport Prim Oltina - Axiopolis Sport Cernavodă; CS Peştera - Danubius Rasova. Carsium Hîrşova stă.