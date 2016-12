Patru echipe mai au punctaj maxim

În Liga a IV-a la fotbal, primele trei etape s-au desfăşurat în interval de opt zile. Candidatele la promovare din cele două serii se conturează deja, patru echipe reuşind numai victorii până acum: CS Agigea, Portul Constanţa, CS Peştera şi CS Carvăn Lipniţa.

Rezultate înregistrate în etapa a 3-a - SERIA EST: Gloria Albeşti - Viitorul Pecineaga 2-1 (P. Anghel 64, Cl. Pîrvulescu 86 - Cr. Florea 26); la juniori: 1-2; Cariocas Constanţa - Portul Constanţa 1-3 (I. Ghiţă 55 - D. Ianţoc 21, Al. Rotaru 35, 59); la juniori: 2-2; GSIB Mangalia - Victoria Cumpăna 8-2 (S. Zgubea 5, 60, V. Dimoftei 10, L. Alexandru 13, 64, C. Grigore 21, D. Paraipan 22, I. Ionuţ 85 - G. Olaru 42, 48); la juniori: 9-0; Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - CS Agigea 0-1 (Fl. Nedelea 75); la juniori: 1-3; CSO Ovidiu - Aurora 23 August 7-1 (C. Nicolae 21, Cr. Tăbăcaru 32, I. Zelcă 53, R. Dulan 54, 65, 87, V. Lupu 58 - V. Bejan 82); la juniori: 1-5; Sparta Techirghiol - AS Cogealac 3-0 (neprezentare); la juniori: 3-0 (neprezentare). Clasament: 1. Agigea 9p (golaveraj 9-3), 2. Portul 9p (10-5), 3. Ovidiu 6p (18-8), 4. Albeşti 6p (12-10), 5. Techirghiol 6p (13-12), 6. Cumpăna 6p (5-9).

SERIA VEST: CS Peştera - Ştiinţa Poarta Albă 5-0 (Ed. Cîrmaciu 7, B. Ciocănel 19, D. Normambet 40, D. Funda 42, P. Anghel 63); la juniori: 1-6; Vulturii Cazino Constanţa - Perla Murfatlar 2-2 (R. Ferenţi 3, 17 - Al. Ţugui 38, Ad. Neagoe 71); la juniori: 3-6; Dacia Mircea Vodă - CS Mihail Kogălniceanu 1-1 (I. Ciobănuc 45 - I. Treznea 40); la juniori: 2-7; Sport Prim Oltina - CS Cernavodă 4-4 (St. Culea 17, 70, Cr. Cotabiţă 56, 92 - R. Ivan 10, 25, R. Rizea 67, G. Vlad 85); la juniori: 1-4; Gloria Băneasa - Steaua Speranţei Siliştea 4-3 (Cr. Ceti 23, 40, S. Culeafă 33, Cr. Arău 50 - L. Calcan 38, Şt. Radu 53, 75); la juniori: 0-3; CS Carvăn Lipniţa - Carsium Hîrşova 6-1 (M. Moşteanu 28, I. Măgureanu 43, 55, 74, G. Bărbulescu 75, V. Macaşoi 48 - M. Buriu 87); la juniori: 3-0 (neprezentare). Clasament: 1. Peştera 9p (golaveraj 15-1), 2. Carvăn Lipniţa 9p (14-5), 3. Cernavodă 7p (12-5).