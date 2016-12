Patru formații sunt în căutarea primei victorii în Liga 1

După evoluțiile echipelor românești în UEFA Champions League și UEFA Europa League, fotbalul autohton revine la întrecerea internă, la sfârșitul acestei săptămâni fiind programate partidele etapei a 3-a din Liga 1. Primele două întâlniri se vor disputa vineri seară, la Voluntari și Tg. Mureș, dar cel mai așteptat meci al rundei va avea loc luni seară, la Cluj-Napoca, între CFR Cluj și Dinamo București. Patru echipe, Astra Giurgiu, Concordia Chiajna, ASA Tg. Mureș și ACS Poli Timişoara, sunt în căutarea primei victorii în Liga 1 în actualul sezon, formația din Chiajna având cea mai dificilă misiune, urmând să o înfrunte pe Steaua.

După remiza din returul cu Gent, scor 0-0, FC Viitorul va întâlni duminică, de la ora 18.30, la Mediaș, echipa locală Gaz Metan, jucătorii antrenați de Gheorghe Hagi sperând să obțină a doua victorie din actualul campionat.

Programul meciurilor din etapa a 3-a a Ligii 1 la fotbal - vineri, ora 18.30: FC Voluntari - FC Botoşani, ora 21.00: ASA Tg. Mureş - CSMS Politehnica Iaşi; sâmbătă, ora 19.00: Astra Giurgiu - CS Universitatea Craiova, ora 21.30: FC Steaua Bucureşti - Concordia Chiajna; duminică, ora 18.30: Gaz Metan Mediaş - FC VIITORUL, ora 21.00: ACS Poli Timişoara - Pandurii Tg. Jiu; luni, ora 21.00: CFR Cluj - Dinamo Bucureşti. Meciurile sunt transmise în direct de Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. Dinamo 6p (golaveraj: 6-2), 2. Pandurii 4p (2-1), 3. Voluntari 3p (4-1), 4-6. FC Steaua, Iași şi Botoşani 3p (3-1), 7. CS U. Craiova 3p (3-3), 8. FC VIITORUL 3p (2-3), 9. Gaz Metan 3p (3-4), 10. Astra 1p (1-4), 11. Concordia 0p (0-6), 12. CFR -3p (3-3), 13. ASA -6p (2-4), 14. ACS Poli -14p (1-2). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.