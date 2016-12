Patru jucători de la CVM Tomis, între primii zece voleibalişti români în 2014

09:52:32 / 20 Decembrie 2014

clasament penibil la antrenori

La antrenori clasamentul este penibil ,ce cauta Gavril acolo ce performante a avut in anul asta ? de la fete este un singur antrenor ,unde este Marian Constantin care a avut performante cu Dinamo vicecampion ,finalist in cupa si un parcurs in cupele europene foarte bun ? daca Grigorie a avut totusi o performanta cu juniori ceilalti nu nu stiu ce cauta pe acolo !