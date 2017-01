Patru jucători de la FC Farul, spre Astra Ploieşti

Chiar dacă FC Farul a avut un sezon dezastruos în liga secundă, clasându-se pe locul 8 în clasamentul Seriei I, mai multe formaţii din Liga I se luptă să achiziţioneze jucători de la formaţia de pe litoral. Cea mai interesată este Astra Ploieşti, care ar putea avea în lotul pentru ediţia viitoare patru fotbalişti care au evoluat în echipa constănţeană în ultimul campionat. Primul achiziţionat a fost atacantul nigerian Kehinde Fatai, în vârstă de 19 ani, care a semnat un contract pe trei ani, din postura de jucător liber de contract, internaţionalul de tineret câştigând litigiul cu FC Farul, întrucât nu a fost plătit din luna ianuarie. L-a urmat Alexandru Măţel, căpitanul grupării de pe litoral, în vârstă de 21 de ani, care se află de o săptămână în cantonament cu ploieştenii. „Nu am mai discutat nimic cu cei din conducerea Farului în ultima vreme. Eu mă antrenez şi aştept ca cele două cluburi să se înţeleagă. Oricum, vineri plec cu Astra în cantonamentul din Austria”, a spus Măţel. Internaţionalului de tineret i s-ar putea alătura o altă mare speranţă a fotbalului constănţean, Cosmin Matei, care a revenit acasă după ce a fost timp de cinci zile în cantonament cu vicecampioana Unirea Urziceni. „M-am întors la Constanţa pentru a susţine examenul de bacalaureat, dar şi pentru a vorbi cu cei din conducerea clubului pentru a lămuri situaţia mea. Mai am două oferte clare din Liga I, de la Astra Ploieşti şi Internaţional Curtea de Argeş, plus că există interes şi din partea celor de la Timişoara. Nici Unirea Urziceni nu a ieşit din calcule, dar vreau să merg la o echipă unde simt că pot juca titular. La Urziceni nu cred că m-aş integra în stilul de joc, pentru că mi s-ar cere lucruri pe care nu le pot face. M-ar tenta să merg la Astra”, a mărturisit internaţionalul de juniori în vârstă de 18 ani. Ultimul pe lista ploieştenilor este mijlocaşul Ben Teekloh, care a ajuns ieri în cantonamentul Astrei. În vârstă de 27 de ani, internaţionalul liberian şi-a încheiat contractul cu FC Farul în urmă cu o lună şi va da probe la formaţia pregătită de Mihai Stoichiţă.