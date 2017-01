Patru localităţi ale judeţului, propuse pentru amenajarea reţelelor de alimentare cu apă

Conducerea Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) a înaintat la Bucureşti o listă cu patru localităţi în vederea aprobării finanţării guvernamentale pentru amenajarea de reţele de alimentare cu apă în mediul rural. Cele patru localităţi – Dorobanţu, din comuna Nicolae Bălcescu, Fîntînele şi Galiţa, din comuna Ostrov, şi Dunărea, din comuna Seimeni - urmează să beneficieze de prevederile HG 687/1997, privind Programul Soleh Boneh de alimentare cu apă la sate, în cazul în care guvernanţii vor aproba lista de investiţii propusă de CJC. La nivelul judeţului Constanţa au mai fost amenajate prin acelaşi program mai multe reţele de alimentare cu apă, în toate cazurile, CJC participînd direct la proiecte, prin amenajarea drumului de acces la staţiile de pompare şi suportarea cheltuielilor legate de alimentarea utilajelor cu energie electrică. Şi în aceste cazuri, autoritatea judeţeană se va obliga să suporte cheltuielile aferente acestor lucrări, potrivit afirmaţiilor purtătorului de cuvînt al instituţiei, Cristian Moldovanu.

Primarul Comunei Fîntînele, Gheorghe Popescu, a salutat iniţiativa Consiliului Judeţean de a cuprinde în lista de investiţii şi localitatea pe care o conduce, subliniind necesitatea amenajării unei reţele de alimentare cu apă. ”În momentul de faţă avem un sistem de alimentare cu apă, dar este unul faraonic-primitiv, care acoperă doar 40% din suprafaţa localităţii şi este subdimensionat ca şi capacitate de pompare faţă de nevoile locuitorilor comunei. Este un sistem de alimentare perimat, pe bază de conducte metalice care sînt vechi şi din această cauză se înregistrează numeroase avarii. Pe lîngă faptul că reţelele sînt vechi, apa este insuficientă şi insalubră. Am mare încredere în faptul că acest program de alimentare cu apă ne va permite să beneficiem de o reţea modernă de alimentare cu apă”, a declarat edilul. Programul Soleh Boneh prevede amenajarea conductelor de distribuţie, dar şi a surselor de apă, a turnului de apă şi a unei staţii moderne de tratare a apei. “Am propus în proiectul de finanţare o staţie de tratare a apei cu raze Gamma, după ultima tehnologie, nu una de clorinare, care, în opinia mea, este învechită. Totodată, am propus un castel de apă de 300 de metri cubi, castelul actual avînd doar 80 de metri cubi. Distribuţia apei se va realiza prin conducte de pexal, nu de metal sau de azbociment, care sînt cancerigene. Abia aştept să vină proiectanţii. Cred că dacă se aprobă finanţarea, în primăvara anului viitor ne putem apuca de treabă”, a mai afirmat Gheorghe Popescu.

La rîndul lui, primarul comunei Ostrov, Niculae Dragomir, a ţinut să mulţumească CJC pentru susţinerea proiectului propus de autoritatea locală pe care o conduce. „Era necesară o reabilitare a sistemului de alimentare cu apă din comuna Ostrov, care are 3.000 de locuitori. Reţeaua actuală are peste 40 ani, unele dintre conductele metalice existente fiind amplasate din 1950. Folosim această reţea cu mari probleme pentru că apar spărturi şi, din acest motiv, are de suferit şi calitatea apei. Am făcut proiectul pentru 40 de miliarde de lei şi sperăm să fie aprobat pentru finanţare”, a declarat Dragomir.