Patru microbuze școlare noi, repartizate în județ

Una dintre problemele cu care se confruntă mulți elevi din sate este lipsa școlilor, iar din acest motiv, ei sunt nevoiți să plece în reședința de comună, pentru a participa la cursuri. Din pricina acestui fapt, unele primării le-au pus la dispoziție un microbuz, care să-i ducă spre instituțiile de învățământ. Din nefericire, în timp, autovehiculele s-au uzat, iar costurile reparațiilor ajungeau la sume cu multe zerouri. Din acest motiv, în urmă cu câteva luni, 42 de primari din județul Constanța au cerut microbuze noi din partea Guvernului. Vestea bună este că, începând de săptămâna trecută, edilii care au făcut cerere în acest sens au început deja să primească microbuze noi. Ieri, de exemplu, patru primari și-au văzut visul cu ochii, în parcarea Consiliului Județean Constanța (CJC), la ora prânzului, când au primit cheile microbuzelor.

EDILI MULȚUMIȚI Primarii din comunele Corbu, Chirnogeni, Deleni și Dobromir s-au prezentat la CJC, pentru a semna actele de primire a autovehiculelor. Vicepreședinții CJC Cristinel Dragomir și Cristian Darie, prefectul Constanței, Radu Volcinschi, și inspectorul școlar general, Răducu Popescu, au înmânat edililor, pe rând, cheile microbuzelor. „Continuă programul început de Guvernul României. Imediat ce au venit aceste microbuze, i-am chemat pe primari să le ia, pentru că școala a început deja, iar copiii au neapărată nevoie de ele, pentru că trebuie să ajungă în timp util la cursuri”, a declarat Cristinel Dragomir. Inspectorul școlar general, Răducu Popescu, a salutat măsurile luate de Guvern pentru sprijinirea Educației. „Microbuzele noi sunt extrem de necesare pentru elevi, pentru că mulți dintre ei rămâneau între localități atunci când autovehiculele vechi, cu care erau transportați, se defectau pe drum. De acolo porneau întârzierile la ore. Acum că Guvernul le-a oferit altele noi, copiii vor ajunge în timp util la școală, în confort și siguranță”, a afirmat Răducu Popescu. Și primarii s-au arătat încântați de mașinile primite de la Guvern. „Este un lucru foarte bun, pentru că avem de transportat aproximativ 500 de copii din cele șase localități din comună. Avem o mașină veche, pe care am reușit s-o reparăm, iar acum că am primit alta nouă, copiii vor fi duși mai repede la școală și nu vor mai fi nevoiți să se trezească mai devreme cu o oră”, a declarat primarul din Dobromir, Eugen Iliescu. Și edilul din Chirnogeni, Gheorghe Manta, s-a declarat mulțumit de cadoul primit de la Executiv. „Ne bucurăm că am primit microbuzul, pentru că cel vechi s-a defectat încă din august, iar pentru a transporta elevii, am fost nevoiți să împrumutăm unul de la o societate din comună”, a spus Manta.