Patru milioane de români, cu oasele în „piuneze”

Afecţiunile reumatismale sunt prea puţin luate în seamă de către români, chiar dacă mulţi acuză dureri ale oaselor. Încearcă să se trateze după „ureche” sau după leacuri băbeşti. Sunt oameni care dau mii de lei bune pe creme sau medicamente, produse cărora li se tot fac reclame prin diferite publicaţii. Problema este că lucrurile nu sunt atât de simple pe cât par, medicii atrăgând atenţia că, netratate corespunzător, acestea pot da mari complicaţii. Cei care aleg automedicaţia ajung, astfel, la medic cu mari dureri, dar şi cu şanse mai mici ca afecţiunea să fie „rezolvată” mai rapid.

ARTROZA, ÎN TOP Artroza, cea mai frecventă formă de reumatism, afectează în prezent, potrivit estimărilor, patru milioane de români, din care 70% sunt cazuri diagnosticate, a anunţat, ieri, directorul Centrului de boli reumatismale „Ion Stoia”, prof. Cătălin Codreanu, în cadrul Congresului naţional de reumatologie. Potrivit medicului, frecvenţa bolilor reumatice este în creştere în ultimii ani, pe fondul unui proces de îmbătrânire a populaţiei. Datele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) arată că aproape jumătate dintre adulţi prezintă antecedente de simptome osteoarticulare sau anomalii musculo-scheletice evidenţiabile prin examen clinic, iar 10% din populaţie prezintă, din această cauză, un grad de handicap motor. Tot mai mulţi tineri, adulţi şi chiar copii sunt afectaţi de bolile reumatice, avertizează specialiştii. În această categorie intră peste 200 de afecţiuni, cea mai frecventă fiind artroza, o afecţiune a cartilagiului articulaţiilor, a mai spus prof. Codreanu. Principalele localizări ale artrozelor sunt la mână, genunchi şi şold, existând manifestări artrozice şi la nivelul coloanei vertebrale. Preşedintele Societăţii Române de Reumatologie (SRR), prof. dr. Ruxandra Ionescu, a spus că şi copiii pot suferi de artroză. „Cea mai frecventă afecţiune este artrita juvenilă, boală care afectează dezvoltarea scheletului copilului şi care, dacă nu este depistată şi tratată din timp, poate cauza deformări serioase ale oaselor. Boala are cauze genetice, dar poate fi provocată şi de infecţii netratate”, a adăugat preşedintele SRR.

BOLILE REUMATICE, SUB CONTROL Bolile reumatice, chiar dacă nu pot fi vindecate, pot fi ţinute sub control, o primă condiţie fiind depistarea la timp. „Simptomele care trebuie să îl trimită pe pacient la medic sunt durerea şi reducerea mobilităţii articulare, dificultatea de a merge sau a îndeplini activităţi profesionale sau casnice uzuale. Din păcate, şi în cazul bolilor reumatice ne confruntăm cu fenomenul automedicaţiei, pacientul considerând că ştie ce medicamente trebuie să ia şi fără să consulte un medic. Pe lângă faptul că tratamentul poate să nu fie eficient, pentru că pacientul nu are cum să ştie să aleagă medicaţia corectă, în doze potrivite şi într-o schemă adecvată formei de boală, el se expune şi riscului unor reacţii adverse”, a mai spus prof. dr. Codreanu, care a atras atenţia că prin folosirea frecventă de antiinflamatoare non-steroidiene pentru durerile reumatice, fără protecţie adecvată, pacienţii se expun riscului unor complicaţii gastrointenstinale severe.