Patru morţi şi cinci răniţi

DEPĂŞIRE FATALĂ. La doar câteva zile după tragedia de la Poarta Albă, în urma căreia patru oameni au murit, a curs din nou sânge pe şoselele din judeţul Constanţa. Patru persoane şi-au pierdut viaţa şi alte cinci au fost rănite în două accidente rutiere petrecute, ieri dimineaţă, pe două drumuri naţionale din judeţul nostru. Cel mai grav dintre ele a avut loc în jurul orelor 09.00, pe Drumul Naţional 2 A (Constanţa - Hârşova), între localităţile Nicolae Bălcescu şi Dorobanţu. Poliţiştii de la Rutieră spun că Gabriel Tancău Petrea, în vârstă de 23 de ani, din Năvodari, aflat la volanul unui autoturism marca Mitsubishi Outlander, înmatriculat CT 87 BAU, se deplasa pe DN 2A, dinspre comuna Nicolae Bălcescu către localitatea Dorobanţu. La un moment dat, spun oamenii legii, tânărul s-a angajat într-o depăşire riscantă şi a intrat în coliziune frontală cu un Logan, cu numărul de înmatriculare B 67 EHH, condus regulamentar, din sens opus, de Vasile Zaharia, de 61 de ani, din Dorobanţu. În urma teribilului impact, şoferul Loganului şi doi pasageri din autoturism, Leonora Florea, de 44 de ani, care se afla pe bancheta din spate şi Constantin Lepădatu, de 40 de ani, aflat pe scaunul din dreapta faţă, au murit pe loc. Alte trei persoane, două aflate în Mitsubishi şi una în Logan, au suferit răni grave. Şoferul autoturismului de teren şi un bărbat aflat pe scaunul din dreapta faţă al maşinii au scăpat cu leziuni uşoare. Oamenii legii spun că, imediat după impact, la bordul Mitsubishi-ului a izbucnit un incendiu, însă, până la sosirea pompierilor, câţiva şoferi aflaţi în trafic au intervenit cu extinctoarele şi au reuşit să stingă flăcările. Rudele celor trei persoane care şi-au pierdut viaţa în accident spun că acestea plecaseră spre Constanţa pentru a-şi plăti ratele la bănci.

DESCARCERAŢI. Pentru scoaterea victimelor din cele două autoturisme a fost necesară intervenţia unui echipaj de descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea”. La locul accidentului au sosit în scurt timp trei echipaje SMURD şi trei autosanitare ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă, care i-au transportat pe răniţi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. “Două dintre pacientele care au fost aduse la spital se află în acest moment în operaţie. Ele au suferit răni grave în zona capului şi în zona toraco – abdominală. O a treia femeie transportată la spital urmează, de asemenea, să fie supusă unei intervenţii chirurgicale. Celelalte victime sunt stabile”, a declarat dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al unităţii sanitare. La testarea şoferului maşinii Mitsubishi cu aparatul Drager, oamenii legii au constatat că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Poliţiştii continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care a avut loc tragedia rutieră. Cele trei trupuri neînsufleţite au fost transportate la morga Cimitirului Central, pentru efectuarea necropsiei. Traficul în zonă s-a desfăşurat cu dificultate timp de aproape o oră.

IMPACT DEVASTATOR. Cu doar 20 de minute înainte de tragedia de lângă Nicolae Bălcescu, o altă persoană a murit într-un accident rutier petrecut în jurul orelor 08.40, în localitatea Eforie Nord. Potrivit oamenilor legii, Cristian Alexe Dragu, de 33 de ani, din Mangalia, se deplasa pe Drumul Naţional 39, dinspre Mangalia către Constanţa, la volanul unui autoturism marca Peugeot, cu numărul B 79 JBH. În localitatea Eforie Nord, spun poliţiştii, din cauza neadaptării vitezei la carosabilul umed, s-a produs fenomenul de acvaplanare, iar bărbatul a pierdut controlul maşinii, care s-a răsucit pe şosea, a ajuns pe contrasens şi a lovit frontal un autobuz marca Isuzu, condus regulamentar, dinspre Constanţa către Tuzla, de Nicolae Oravetz, de 31 de ani, din localitatea constănţeană Moşneni. În urma impactului, Cristian Alexe Dragu şi-a pierdut viaţa. Pentru scoaterea trupului neînsufleţit dintre fiarele contorsionate ale autoturismului a fost necesară intervenţia unui echipaj de descarcerare de la ISU „Dobrogea”.

TRAGEDIE. În urmă cu doar câteva zile, patru oameni şi-au pierdut viaţa şi alţi patru au fost răniţi, după ce microbuzul în care se aflau a intrat în coliziune cu un autotren, pe Drumul Naţional 22 C, la ieşirea din localitatea Poarta Albă. Poliţiştii de la Rutieră spun că totul s-a întâmplat după ce roata unui autotren DAF, condus de Valentin Proteşaru, de 33 de ani, dinspre Murfatlar către oraşul Medgidia, s-a desprins şi a intrat sub un tir MAN, condus de Viorel Sima, în vârstă de 46 de ani, din localitatea dâmboviţeană Voineşti. „Roata de pe partea stângă a platformei i-a zburat exact în momentul în care treceam pe lângă el. Tot ce am văzut a fost pneul ăla care venea spre mine. Apoi, m-am răsturnat pe o parte şi m-am răsucit pe şosea”, îşi aminteşte Viorel Sima. În secundele următoare, spun oamenii legii, tirul scăpat de sub control a ajuns pe contrasens şi a intrat în coliziune cu un microbuz marca Peugeot, condus de Iulian Prisăcaru, de 22 de ani, din localitatea Remus Opreanu, zdrobindu-l pur şi simplu şi aruncându-l în afara carosabilului. În urma impactului devastator, Iulian Prisăcaru şi alţi trei pasageri din microbuz, Constantin Botnar, de 19 ani, Nicolae Croitoru, de 32 de ani, ambii din localitatea Remus Opreanu şi George Roşu, de 24 de ani, din Medgidia, şi-a pierdut viaţa, alte patru persoane aflate în acest autovehicul fiind rănite.