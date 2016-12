Clubul Bellagio Mamaia oferă doritorilor de distracții un adevărat maraton de petreceri în următoarele seri. Startul se dă în această seară, constănțenii și turiștii fiind așteptați la o petrecere sub numele de „Explore the Beach”. Mâine seară are loc o nouă petrecere cu doi muzicanți instrumentiști, percuționistul Cosmin Iordache și saxofonistul Dani Caraiani. Cei doi formează duo-ul Saxo & Beat. Sâmbătă și duminică vor avea loc petreceri tematice cu denumirea „Summer Sun Party“.