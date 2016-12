Patru persoane, reţinute în dosarul reţetelor false

13:36:44 / 14 Ianuarie 2015

e hotie recunoscuta

farmacista sefa Moia Nicoleta e recunoscuta ca iti baga pe gat medicamente din import de 3-5 ori mai scump si gaseste motiv ca nu-l are in farmacie si realitatea e ca le are dar nu le mai vinde pe cele scumpe si dea colo isi scoate profitu! Si asta nu-i nimic! O prietena comuna mi-a zis ca da spaga mare cand ii vin controalele pe cap ca sa scape de amenzi ca oricum totul merge in neregula la farmacie!