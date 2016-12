Patru planete noi

Un astronom amator din Marea Britanie a descoperit patru exoplanete noi, fără a deţine un telescop. Peter Jalowiczor, în vârstă de 45 de ani, nu a avut niciodată un telescop acasă, dar a reuşit să furnizeze oamenilor de ştiinţă suficiente informaţii pentru a stabili existenţa a patru noi planete gazoase din afara sistemului nostru solar. Bărbatul, de profesie instalator, originar din Rotherham, South Yorkshire, a fost numit oficial de cercetătorii de la Universitatea din California co-descoperitor al planetelor HD31253b, situată la o distanţă de 172 de ani lumină, un an pe această planetă având 466 de zile, HD218566b, la 98 de ani lumină, un an având 225,7 zile, HD177830c, la 190 de ani lumină, un an având 110,6 zile şi HD99492c, la 58 de ani lumină, un an având 4.697 de zile.

Peter Jalowiczor, membru al South Yorkshire\'s Mexborough and Swinton Astronomical Society, a declarat: „Astronomia m-a interesat dintotdeauna şi am două specializări în ştiinţe, dar să fiu recunoscut oficial ca descoperitor al acestor planete... Nu mai am cuvinte”. Folosind doar două computere pe care le avea acasă, şi-a petrecut nopţile analizând mii de măsurători spaţiale făcute publice în 2005 de astronomii de la Universitatea din Santa Cruz. Experţii au sperat ca, prin publicarea acestor date, colectate de-a lungul mai multor decenii, astronomii amatori să poată face propriile descoperiri. Acesta a fost şi cazul lui Peter Jalowiczor, care a petrecut sute de ore, din martie 2007, analizând date şi realizând grafice. Utilizând un procedeu numit spectroscopie doppler, a stabilit existenţa celor patru exoplanete, planete care se află în afara sistemului nostru solar şi care sunt prea îndepărtate pentru a putea fi observate cu cele mai puternice telescoape. Astronomii apelează în acest caz la metode de detectare indirecte. Astfel, dacă o planetă orbitează în jurul unei stele, aceasta provoacă o mică schimbare a direcţiei stelei, mişcare observabilă în lumina emisă de aceasta.

Prima exoplanetă a fost descoperită în 1995, iar astronomii au detectat până în prezent 515 astfel de planete. Majoritatea sunt uriaşe, similare lui Jupiter.