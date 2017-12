Patru români, în cea mai dură cursă de canotaj din lume! Să-i susţinem!

După aproape un an de așteptare, patru români își încep aventura vieții, participând la cea mai dificilă competiție de vâslit oceanic. Andrei Roşu, Vasile Oşean, Marius Alexe şi Ionuţ Olteanu iau startul miercuri dimineață la Talisker Whisky Atlantic Challenge, o cursă pe distanța a peste 5.000 de kilometri, parcursă la bordul unei bărci cu vâsle în Oceanul Atlantic, de la vest la est. Plecarea se face din paradisul exotic al Insulelor Canare, mai exact din La Gomera, punctul final fiind o altă insulă, Antigua, aflată în Marea Caraibelor. Prima echipă românească înscrisă în această întrecere, denumită Atlantic 4, va avea o misiune extrem de dificilă, mai ales că regulamentul interzice orice fel de suport din exterior.

Visul de a participa la Talisker Whisky Atlantic Challenge a apărut în urma cu doi ani și l-a avut drept inițiator pe Andrei Roșu, obișnuit cu provocările sporturilor extreme, după ce a participat la numeroase maratoane, a traversat înot Canalul Mânecii și a urcat pe cel mai înalt munte al lumii, Everest. Alături de amicul său, Vasile Oşean, au început un proces de selecție pentru a forma un echipaj capabil să înfrunte cea mai dură cursă de canotaj din lume. Așa li s-au alăturat Marius Alexe, Ionuţ Olteanu și Alex Dumbravă, și au început pregătile. Antrenament zilnic acasă, pe ergometru, sala de forţă, dar şi ieşiri pe mare la fiecare final de săptămână, când vremea le-a permis. Plus, achiziționarea unei ambarcațiuni echipată cu sisteme de navigaţie şi de securitate performante. Au găsit-o în Anglia, contra sumei de 100.000 de lire sterline și cu un pedigree impresionant. Rebotezată "Maria", barca a ieșit câștigătoare în cursa de traversare a Atlanticului în urmă cu doi ani. Ambarcațiunea are o lungime de aproape 9 metri, o cabină mai mare la pupă şi una micuţă la prova, folosită drept magazie, dar care reprezintă o variantă de adăpost în caz de furtună.

ANTRENAMENT PE MAREA NEAGRĂ

Apoi, în luna iunie, a venit prima mare provocare, travesarea Mării Negre, pe un traseu "desenat" între Mangalia și Batumi, capitala Georgiei. Peste 1.000 de kilometri, în care s-au lovit de furtuni puternice, călduri înăbușitoare și probleme tehnice, dar care le-a întărit convingerea că se pot descurca în orice situație. Și-au încheiat misiunea după 11 zile, 6 ore și un minut, stabilind un nou record. "Am avut toate tipurile de vreme, aşa cum se va întâmpla şi pe Atlantic. Am văzut cât de bine duce barca, am umblat la reglajele mai fine şi am simţit că ne-au fost de mare folos toate cursurile şi antrenamentele începute încă de anul trecut", a spus Andrei Roșu. Succesul le-a dat și mai multă încredere, însă i-a pus în fața unei alegeri extrem de grele. Conform regulamentului, la Talisker Whisky Atlantic Challenge, echipajele sunt formate din patru persoane, astfel că au fost obligați să micșoreze echipa, despărțindu-se de Alex Dumbravă.

START AMÂNAT

Antrenamentele au continuat la fel de intens pentru următoarele 6 luni, punându-se la punct în același timp și celelalte aspecte ale participării la cursa din Atlantic. "Cred că vom putea duce această barcă pe partea celalaltă. Va fi o împlinire atât pentru noi, cât și pentru întreaga țară. Asta ne va da curaj și pentru proiectele viitoare și vom da din acest curaj și altora", a explicat Andrei Roșu. "După ce ne-am pregătit atât de bine, acum nu ne rămâne decât să ne bucurăm de interacțiunea între noi, de traversarea în sine și tot ce urmează să simțim la nivel personal, indiferent cât de greu va fi", a adăugat Marius Alexe.

Recordul de traversare până în prezent este de 37 de zile, media de traversare 60 de zile şi cea mai lungă cursă a durat 120 de zile.

Cei patru au plecat spre orășelul San Sebastian De La Gomera, de unde se va da startul, în urmă cu două săptămâni, pentru a se acomoda cu vremea, dar și pentru că au fost obligați să treacă prin tot felul de etape. De la inspecția tehnică, la primele antrenamente cu barca pe Oceanul Atlantic, de la cina festivă tradițională organizată de gazde, până la încărcarea proviziilor și ultimele regleje ale echipamentelor. Iar marți dimineața ar fi trebuit să plece în marea aventură, dar vremea rea i-a împiedicat. "Să sperăm că nu se repeta povestea din 2011, când vremea a amânat startul cu 3 săptămâni", a notat Andrei Roșu pe pagina sa de Facebook.

MISIUNE CARITABILĂ

Cursa are un caracter caritabil, strângându-se fonduri pentru mediu, sănătate, copii defavorizaţi sau dezastre naturale. Prima echipă românească înscrisă în cursă are misiunea de a strânge fonduri pentru Hospice Casa Speranţei, care a început dezvoltarea unui campus socio-medical la Adunaţii Copăceni, destinat copiilor diagnosticaţi cu boli rare sau limitatoare de viaţă. "În cei patru ani de când lucrez la clinică, am descoperit o latură a mea care constă în a-i ajuta pe ceilalți în puncte grele ale vieților lor, în momente dificile. Să le dau ajutor atunci când este esențial să fac asta. Așadar, cauza umanitară este o puternică motivație pentru mine", a declarat Ionuț Olteanu.