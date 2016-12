Patru seri speciale pentru melomani, la Teatrul „Oleg Danovski”

10:56:37 / 20 Ianuarie 2014

sa revenim la CULTURA!

in ultimii ani "regretatul" Nicusor si"Viitorul regretat" mazereau dus o lupta acerba impotriva culturii, mai ales a operei, boicotand orice forma de popularizare a ei. Dara asta nu justifica cu nimic blazarea publicului, a intelectualilor constanteni, cati or mai fi, sa leneveasca in fata televizoarelor la acces direct si maruta, in loc sa-si aduca copii si nepotii la teatre, macar generata tanara sa nu fie indibitocita si condusa spre bezna! Daca suntem limitati si nu vedem ca invatamantul si cultura ne pot salva, atunci ne meritam soarta si umilinta cozilor la un pui fiert si un kg de spartura de orez cu praf! de ce sunt doar cateva zeci de TINERI militand ptr Rosia Montana si Pungesti? Ptr doar atatia nu se uita la televizorul spalator de creiere si aleg sa gandeasca singuri! Deci, sa mergem la teatru, la concerte, la opera si sa demonstram ca nu am devenit tpti niste zombi! In alte orase ale tarii deja populatia s-a desteptat, iar manifestarile de cultura adevarata sunt rasplatite de un publit tot mai hnumeros. Iar sa fie Constanta coada? Sa se vorbeasca despre noi numai ptr caraghioslacurile lui mazare?! Felicitari, "Oleg Danovski", ca nu v-ati lasat intimidati si rapusi de atatea incercari de distrugere!