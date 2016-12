Patru tineri actori au rezonat cu publicul într-o poveste de suflet: „Românie dragă, Elveţia mea”

Casa de Cultură a Sindicatelor a fost, marţi seară, gazda unui spectacol emoţionant, prezentat în premieră pe scena constănţeană de cîţiva tineri talentaţi, care au cucerit publicul de la malul mării prin profesionalismul, dezinvoltura şi dăruirea cu care şi-au susţinut rolurile. Este vorba despre piesa de teatru „Românie dragă, Elveţia mea\", pusă în scenă de Crista Bilciu, pe un text de Cornel Udrea. În distribuţie s-au regăsit numele a patru tineri actori în plină afirmare, doi dintre ei studenţi ai Universităţii „Hyperion” din Bucureşti, la clasa Maia Morgenstern-Amalia Ciolan - Doris Ciortan şi, respectiv, Simona Năstase -, şi doi proaspeţi absolvenţi ai aceleiaşi universităţi - Anda Saltelechi şi George Creţu.

Modern şi actual, spectacolul abundă în replici savuroase, deşi, încetul cu încetul, se instalează fiorul tragic. „Românie dragă, Elveţia mea\" este un spectacol la care se rîde mult, dar se pleacă din sală cu un gust amar. Textul aduce în atenţie patru tipologii feminine, în fapt, patru femei nefericite, mobilizate într-un spaţiu închis din care cea mai vulnerabilă nu reuşeşte să iasă. Personajele sînt interpretate convingător de actorii din distribuţie: Melania (Doris Ciortan), ingenua care are încredere în oameni şi visează să ajungă în Elveţia, Alexandra (Anda Saltelechi), prostituata care trebuie să supravieţuiască în legea străzii, Minodora (Simona Năstase), o văduvă elegantă şi misterioasă, care nu se lasă citită prea uşor şi moderatoarea - rol susţinut cu succes de George Creţu.

După ce, în luna aprilie a acestui an, Doris Ciortan, studentă la Facultatea de Teatru a Universităţii „Hyperion” Bucureşti, la clasa Maia Morgenstern, a prezentat, pentru scena de acasă, „Întoarcerea”, un spectacol original, în fapt, o pledoarie pentru iubire şi artă, tînăra constănţeancă a revenit în faţa publicului său preferat cu un alt rol complex, susţinut cu sensibilitate şi dăruire. Aplauzele publicului au demonstrat că mesajul si stilul său interpretativ au găsit rezonanţă în sufletele celor prezenţi în sală. „Personajul meu este o femeie de la ţară, foarte naivă, care face greşeala de a avea încredere în oameni, de a-şi dezvălui secretul de a ajunge în Elveţia şi ceea ce o făcea nefericită. După cum observăm din spectacol, dacă îţi spui nefericirea şi crezi în oameni, se pare că nu ajungi prea departe...”, a spus talentata actriţă, la finalul spectacolului cu tentă de reality show.

Imediat după spectacol, care s-a încheiat în aplauzele entuziaste ale asistenţei, tinerii au fost înconjuraţi de apropiaţi, rude, prieteni, colegi sau admiratori, primind felicitări şi buchete cu flori. Cu toţii au mărturisit că au avut emoţii, dar şi-au manifestat bucuria că mesajul lor a ajuns acolo unde şi-au dorit: la public. „Este prima oară cînd joc pe o scenă din Constanţa. M-am simţit bine, deşi am avut foarte mari emoţii, nu credeam că o să se strîngă publicul în sală. Mi-a plăcut foarte mult sala, publicul mi s-a părut extraordinar”, a mărturisit Anda Saltelechi, interpreta Alexandrei. Aceasta a adăugat: „Colaborarea cu ceilalţi colegi a fost super, cred că lucrăm de aprox. trei luni împreună şi mă simt între profesionişti, repetiţiile au fost în stil profesionist, am trecut de stadiul de amatori şi sper să ajungem şi mai departe”. La rîndul său, Simona Năstase - văduva misterioasă -, a declarat: „Rolul meu este cu desăvîrşire un personaj negativ, pe care am încercat să îl construiesc cît de bine am putut, am mai avut experienţă cu astfel de roluri. În seara asta (n.r. marţi seară), cred că am avut un pic emoţii, îmi place foarte mult personajul şi îmi dau seama că reuşesc să reprezint personaje negative tocmai pentru că elimin tot pesimismul şi tot ce e rău pe scenă şi mă eliberez de lucrurile acestea în viaţa de zi cu zi”. Aplauze a primit şi George Creţu, care a avut un rol ceva mai... special. „M-am specializat pe rolurile de compoziţie, îmi place să transform şi să aduc un personaj departe de ceea ce se aşteaptă lumea de la mine. Am muncit foarte mult, împreună cu fetele, care m-au ajutat să înţeleg rolul. Nu am vrut să imit nici vreun travestit, nici vreun homosexual, nu am vrut să parodiez nimic şi nici nu am vrut să aduc vreo tentă vulgară, pur şi simplu, m-am considerat cea mai frumoasă... femeie pe scenă”, a spus tînărul actor.

Cei patru tineri talentaţi vor duce acest spectacol de excepţie şi pe scena bucureşteană, la TS „Podul”, unde va avea loc, de altfel, şi premiera oficială, pe data de 12 octombrie.