Patru traficanţi de droguri cer pedepse cu suspendare

Procesul în care patru constănţeni au fost judecaţi în stare de libertate pentru trafic de droguri de risc şi deţinere în vederea consumului propriu de droguri de risc, a ajuns, ieri, la final, iar Tribunalul Constanţa se va pronunţa peste o săptămână, după ce va analiza probele din dosar. Potrivit rechizitoriului, în luna iulie 2009, Daniel Tudor Vîrciu, de 23 de ani, Alexandru Virgil Petcu, de 22 de ani, Andrei Alexandru Păsărică, de 24 de ani, şi Ciprian Alexandru Necula, de 21 de ani, au fost prinşi în flagrant în timp ce încercau să vândă 12 grame de haşiş. Acţiunea lucrătorilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa (BCCO) a venit după aproape două luni de filaj, timp în care, spun anchetatorii, cei patru suspecţi au „plasat” diferite cantităţi de droguri, în apropierea mai multor licee din oraş. Potrivit oamenilor legii, indivizii cereau în jur de 50 de lei pe gramul de haşiş. Anchetatorii spun că marfa, originară din Maroc, era adusă din Spania de diferiţi intermediari şi apoi ajungea pe străzi. Potrivit oamenilor legii, cei patru tineri se ocupau, de mai bine de un an, de afacerile cu stupefiante, ei făcând parte dintr-o reţea mai vastă, care se extinde peste hotarele ţării. În faţa instanţei, Petcu, Vîrciu, Păsărică şi Necula au cerut să fie condamnaţi la pedepse cu suspendare. „Nu am făcut din asta un mod de viaţă, am traficat numai o singură dată”, a spus Vîrciu. Toţi au promis judecătorului că se fac „băieţi cuminţi” şi că nu vor mai face niciodată aşa ceva.