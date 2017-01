Patru vieţi plătite tribut vitezei

O nouă tragedie întăreşte mitul potrivit căruia şoseaua ce străbate staţiunea Mamaia este blestemată. După cumplitul accident din februarie 2007, în care patru tineri au ars de vii în Porsche-ul Cayenne care a explodat după impactul cu un copac şi după cel din noiembrie 2007, în care alţi doi tineri şi-au pierdut viaţa, o nouă întîmplare înlăcrimează patru familii constănţene. Neatenţia la volan şi nerespectarea vitezei legale au fost cauzele care au dus, în zorii zilei de duminică, la moartea a patru tineri constănţeni. Agenţii Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa spun că, după ce autoturismul Peugeot 206 - înmatriculat CT 08 ASY, a trecut regulamentar pe lîngă radarul instalat la intrarea în staţiunea Mamaia, şoferul Alexandru Mircea Caprari a accelerat foarte tare, probabil în încercarea de a demonstra prietenilor ce are sub capotă. Peugeot-ul, în care se aflau cei patru tineri cu vîrste cuprinse între 18 şi 22 de ani, se îndrepta spre Năvodari, după o seară de distracţie petrecută în clubul New Orleans, cunoscut şi sub numele de „Cireaşă”, din Constanţa. Cînd a ajuns în dreptul hotelului Naţional, din Mamaia, şoferul de doar 22 de ani a scăpat maşina de sub control, aceasta s-a răsturnat, s-a rotit violent de cîteva ori în aer şi s-a izbit apoi de un stîlp de iluminat. Impactul a fost atît de puternic încît stîlpul a fost, pur şi simplu, retezat, iar Ionela Leonte, de 18 ani, şi Iulian Octavian Dinu, de 20 de ani, care stăteau pe bancheta din spate, au fost proiectaţi, prin geamurile maşinii, la cîţiva metri pe şosea. Potrivit declaraţiilor Poliţiei Rutiere, tinerii au murit pe loc. Ceilalţi doi - şoferul şi Bianca Neagu, de 18 ani - au rămas prinşi între fiarele contorsionate ale maşinii. La cîteva minute după producerea accidentului, conducătoarea unui autoturism marca Dacia Super Nova, înmatriculat CT 23 BSK, ce rula spre Năvodari, a văzut două siluete întinse în mijlocul şoselei. Speriată, a oprit maşina, în încercarea de a-şi da seama ce s-a întîmplat. Cînd a văzut că cele două siluete sînt, de fapt, doi tineri şi că, la cîţiva metri, pe trotuar, se afla o maşină zdrobită, a încercat să coboare pentru a-i ajuta pe cei răniţi. Tînăra nici nu a apucat să-şi scoată centura de siguranţă, pentru că a fost lovită, în plin, din spate, de un autoturism marca Dacia Logan Break, înmatriculat B 66 PKB. Poliţiştii spun că şoferul Loganului se afla sub influenţa băuturilor alcoolice şi că depăşise cu mult viteza legală. Imediat, la faţa locului au ajuns şi echipele de la Descarcerare, care s-au chinuit, preţ de mai multe minute, să scoată trupurile prinse în Peugeot. Mariana Raluca Iacob, de 21 de ani, conducătoarea Daciei Super Nova, a beneficiat şi ea de serviciile echipelor de la Descarcerare. Cele două ambulanţe care au ajuns la locul accidentului i-au transportat de urgenţă pe cei doi pasageri ai autoturismului Peugeot rămaşi în viaţă, pe conducătoarea Daciei Super Nova şi pe şoferul Loganului la Spitalul Judeţean Constanţa pentru îngrijiri medicale. În ciuda eforturilor făcute de medicii ambulanţei, tînăra Bianca Neagu s-a stins după cîteva minute, iar Alexandru Caprari, cîteva ore mai tîrziu, în camera de resuscitare a Spitalului de Urgenţă. Purtătorul de cuvînt al unităţii medicale, dr. Florian Stoian, a declarat că pacientul în vîrstă de 22 de ani a fost internat în secţia de terapie intensivă cu multiple traumatisme şi hemoragii craniene şi a decedat la trei ore de la accident, în urma unui stop cardio-respirator. Medicii spun că Raluca Iacob va rămîne internată în Spital, fiind diagnosticată cu traumatism abdominal. Tînăra se află în afara oricărui pericol, fiind operată de medicii constănţeni.

Mai multe ipoteze şi, deocamdată, nicio concluzie…

Poliţiştii au cercetat cu atenţie zona tragediei, încercînd să-şi explice ce s-a întîmplat. Deocamdată, pun totul pe seama vitezei excesive. Anchetatorii spun că niciunul dintre tineri nu aveau cuplate centurile de siguranţă, iar acul kilometrajului s-a blocat la 110 kilometri la oră. Rămăşiţele autoturismului vor trece acum printr-o expertiză care va stabili dacă vina aparţine în totalitate tînărului sau dacă accidentul ar putea avea şi o cauză tehnică.