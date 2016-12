Patru zboruri zilnice România - Turcia

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a solicitat autorităţilor române permisiunea ca operatorul aerian Turkish Airlines să opereze un al patrulea zbor zilnic între România şi Turcia, el amintind în acest context că în România activează peste 10.000 de firme ale investitorilor turci. „Schimburile comerciale între cele două țări se ridică la 6,3 miliarde dolari pe an, dar am discutat cu premierul Victor Ponta și am stabilit un obiectiv nou - 10 miliarde dolari“, a spus Erdogan. El a dat ca exemplu Dobrogea, unde trăiesc și lucrează foarte mulți etnici turco-tătari.