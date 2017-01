Patru zile de rock, hip-hop şi teatru pentru salvarea unei vieţi

The Mono Jacks, Vlase şi Moşu de la ZOB, Trupa no. 13, Dekadens, Perfect Zero For Infinity, East Roots, Butch, Veritasaga, DJ Undoo, Zeppelin sunt câţiva dintre artiştii care vor susţine concerte în club Fabrica, Expirat şi Elephant Pub din capitală alături de artişti de teatru, în cadrul campaniei „Pentru că suntem oameni. Pentru Ştefan”. Cele patru zile de spectacole bucureştene vor avea loc între 16 şi 23 decembrie. Suma adunată din vânzarea biletelor şi a consumaţiei de la bar va fi donată pentru recuperarea medicală a lui Ştefan, aflat acum la terapie intensivă în urma unui accident, unul dintre oamenii care, la 27 de ani, este nelipsit din organizarea concertelor internaţionale şi a evenimentelor de anvergură produse pană acum în România: Metallica, Madonna, AC/DC, Iron Maiden, Lenny Kravitz, Ozzy Osbourne, Bob Dylan, Muse sau Anathema. Preţul unui bilet va varia între 15 şi 20 de lei.

Totodată, Ştefan are nevoie de sânge, pentru colectarea trombocitelor. Pot dona persoanele de sex masculin, cu grupa de sânge B3 pozitiv. Recoltarea de la donatori se face în Bucureşti, Ploieşti sau Piteşti, pentru ca sângele să poată fi transportat în timp util către spitalul la care este internat. Pentru a fi programaţi, cei care pot dona sânge sunt rugaţi să trimită un mail la adresa mircea@videolink.ro. De asemenea, contul campaniei „Pentru ca suntem oameni. Pentru Ştefan” este RO80BRDE426SV41719954260, deschis la BDR Titan, pe numele Pischis Constantin Bogdan. Pagina de facebook prin intermediul căreia ţin legătura cei care îi sunt aproape este „Pentru că suntem oameni. Pentru Ştefan”.

În prima seară, pe 16 decembrie, pentru Ştefan vor susţine concerte în club Fabrica The Mono Jacks şi Dekadens, precedate de un two man show foarte popular deja, „Cucuienfrunte”. Vlase şi Moşu de la ZOB vor susţine un jam session, pe 18 decembrie, în Expirat. Cei care vor să cânte cu ei îşi pot aduce chitara, bassul sau orice instrument îi inspiră, pentru că vor putea urca pe scenă, iar spectacolul este garantat. Mai devreme, Sorin de la E.M.I.L. şi Vlad de la Pistol Cu Capse vor cânta pentru Ştefan, cu noul lor proiect, Perfect Zero For Infinity (emo pop-punk), urmaţi de trupa de reggae care a încheiat şi petrecerea de anul acesta a echipei Stufstock, East Roots (locul 3 la Stufstock Newcomers 2010).

Una dintre cele mai bune trupe de cover-uri rock din ţară, dacă nu cea mai bună, No. 13, va cânta pe 20 decembrie. Seria de evenimente va fi încheiată de seara de „Hades Records”, o comunitate foarte puternică de hip-hop. Veritasaga, Butch, DJ Undoo şi Zeppelin sunt câţiva dintre artiştii care vor susţine un concert pe 23 decembrie, de la ora 21:00, în Elephant Pub.