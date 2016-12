Pătrunjelul, campion la conţinutul de vitamina C

Pătrunjelul este campion la conţinutul la vitamina C. Are chiar de patru ori mai multă vitamină C decât portocala. Se spune că pătrunjelul ţine sub control tensiunea arterială, dar este şi un bun reparator al ficatului, un foarte bun stimulent pentru rinichi şi pentru reţinerile de apă. Frunzele şi tulpina de pătrunjel, din care se prepară ceai, ajută la eliminarea pietrelor, potrivit fitness-nutriţie.ro. În plus, pătrunjelul, sub formă de salată, contribuie la reducerea greutăţii corporale. Pătrunjelul mai conţine: calciu (100 grame de pătrunjel conţin 245 mg de calciu), fosfor, potasiu (114 grame de pătrunjel conţin 1.000 mg de potasiu), mangan (100 grame de pătrunjel conţin 2,7 mg de mangan) şi sulf.