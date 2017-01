"Patul meu e liber, domnu' Băsescu. Vă așteaptă!"

NEVINOVĂȚIE? Fostul ministru Decebal-Traian Remeș, ieșit de câteva luni din închisoare, a fost invitat, joi seară, la o emisiune televizată. El a abordat mai multe subiecte care i-au umbrit cea mai recentă etapă a vieții: condamnarea, perioada petrecută în închisoare și acuzațiile care i-au fost aduse. Fostul ministru a vorbit însă și despre Traian Băsescu. El este convins că șeful statului se va regăsi şi el în postura de deţinut, după ce îşi va termina mandatul: "Îl anunț pe președinte astăzi: patul meu este liber, domnule președinte. Vă așteaptă! Vă doresc sejur plăcut!". Cât privește condamnarea sa, Remeș spune că este o doar o plăsmuire mincinoasă a procurorilor şi că a fost posibilă datorită Justiţiei controlate de Băsescu. Fostul demnitar a afirmat că președintele i-a distrus familia: "Pe mine m-a distrus. Mie mi-a distrus familia... cea dată de Dumnezeu, nu cea politică. Și pe aia e pe cale de a o distruge, dar a distrus destinele unor oameni total nevinovați".

CONDIȚII GRELE DUPĂ GRATII Decebal-Traian Remeș a mărturisit că deținuții i-au spus "domnule ministru", iar cadrele, între patru ochi, îi spuneau tot "domnule ministru". Cu toate acestea, Remeș povestește: "Condițiile sunt ca în filmele de groază. Condițiile de trai erau de exterminare. Paturile erau atât de apropiate încât oameni de până la 1,40 m puteau să șadă turcește. Saltelele erau din 1962, de când s-a înființat penitenciarul, tăiate în repetate rânduri la percheziții. Nefiind apă caldă, nefiind oglindă, trebuia să aștepți la rând după alții... Unii erau cu șosete, alții cu farfuria... erau niște zoaie... Am zis că nu mă bărbieresc până nu plec acasă. Am scăpat de păduchi, nu erau. M-am tuns după ce am fost luat în bășcălie că eram părăsit de familie... M-am tuns și am făcut o perucă. Voi merge și o voi face cadou unui om după ce nu va avea închipuită coroana pe cap... dacă nu voi putea să i-o înmânez, i-o arunc".