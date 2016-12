Paul Anka divorţează

Odată cu trecerea timpului, toată lumea se aşteaptă ca vedetele să se cuminţească şi să se bucure de bătrâneţe. Poliţiştii au fost chemaţi de două ori, de urgenţă, la casa veteranului cântăreţ şi compozitor Paul Anka, săptămâna trecută, de către soţia acestuia, Anna Yeager, din cauza unor dispute conjugale. Dacă luni, conflictul s-a crezut a fi rezolvat, în cursul dimineţii de joi, femeia a sunat pentru a doua oară la 911. Anna Yeager le-a spus poliţiştilor că a fost speriată de soţul ei, pretinzând că interpretul a ameninţat-o cu arma, cu o seară înainte. După ce au verificat camerele de supraveghere, poliţiştii au plecat fără să facă vreo arestare. Nu este prima dată când organele legii sunt implicate în certurile cuplului. În luna noiembrie a anului trecut, Anna Yeager a fost arestată, după ce a aruncat o bucată de gheaţă în capul celebrului său soţ, care a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ultimele scandaluri l-au hotărât însă pe Paul Anka, în vârstă de 68 de ani, să depună actele pentru divorţ. Acesta a recunoscut recent că are probleme în căsnicie şi că s-a mutat într-un motel din apropierea luxoasei sale reşedinţe. Cuplul căsătorit doar de 18 luni are un fiu împreună, Ethan, născut în 2005.

După parcursul vieţii sale de până acum, se vede că Paul Anka are o slăbiciune pentru femeile fotomodel care poartă numele de Anna. Prima sa căsnicie cu Anne de Zogheb a durat 37 de ani, din 1963 până în 2000 şi în timpul ei au rezultat cinci fete, Amelia, Anthea, Alicia, Amanda şi Alexandra. Al doilea mariaj, cu fotomodelul suedez Anna Yeager, a durat însă ceva mai mult decât o vară. Compozitor, cântăreţ şi actor canadian, ulterior naturalizat cetăţean american, Paul Anka a revenit în actualitate cu piesa ”I Never Heard”, pe care a compus-o alături de Michael Jackson, în 1983, redenumtă acum ”This Is It”.