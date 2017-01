Paul Dicu a reuşit să alerge 250 km în Sahara!

Constănţeanul care, între 3 şi 9 aprilie, a participat la cel mai greu maraton din lume, alergând 250 km prin deşertul Sahara, cu un rucsac în care şi-a transportat hrana şi mijloacele de supravieţuire, a trecut, sâmbătă, finish-ul! Instructorul constănţean de Takeda Ryu şi Katori Shinto Ryu şi antrenorul poliţiştilor din trupele D.I.A.S., Paul Dicu, a învins pentru a doua oară temutul ţinut arid: prima dată, anul trecut, la Sahara Maraton, iar anul acesta, a ales provocarea cea mai mare, „regina maratoanelor”, cea de-a 26-a ediţie a „Marathon des Sables”!

Cei care au urmărit cu încordare finala extenuantei curse, pe site-ul competiţiei, www.darbaroud.com, l-au recunoscut uşor pe concitadinul nostru: purtând numărul de concurs 100, acesta a trecut finsh-ul purtând deasupra capului, cu ambele mâini, tricolorul României! Dincolo de oboseala fizică, pe chipul constănţeanului radia fericirea de a... respira un vis împlinit! Prietenii din oraş şi elevii de la clubul de arte marţiale Axxum au scos deja tricouri cu imaginea atletului alergând peste dune şi pregătesc o petrecere specială, pentru a-l primi cum se cuvine.

Aşa cum a promis, Paul Dicu va relata în paginile cotidianului „Telegraf” recenta sa aventură. „Cei care participă la „Marathon des Sables” au în comun o nebunie frumoasă. Nu vor să epateze, această cursă este o discuţie pe care fiecare concurent o poartă cu sine. E o cursă pe care orice alergător şi-o doreşte. Este în sine o performanţă sportivă, dar deşertul m-a fascinat mereu. Însă, această provocare este un mod de a încerca să-mi mai spăl din păcatele trecutului. Voi spune, la sfârşitul acestei poveşti, în ce fel deşertul mi-a folosit pe post de purgatoriu”, ne-a declarat, în aeroport, înainte de a decola spre Paris.

Pentru a învinge deşertul, sportivul a trebuit mai întâi să rezolve problemele financiare din ţară. „Am fost supărat că nu m-a ajutat nicio instituţie, deşi plătesc taxe ca orice cetăţean... Am fost tentat să alerg sub drapelul unei ţări precum Zanzibar sau Burkina Faso. Am luat, însă, tricolorul românesc cu mine: nu fac această cursă pentru statul român, ci pentru România mea şi a prietenilor mei. Dacă voi trece finish-ul, acel tricolor nu este acelaşi cu cel al instituţiilor statului aşa-zis român, care, de prea multe ori, au un caracter anti-naţional, ci cu cel al României pe care o port în suflet alături de cei dragi”, declara Paul Dicu, acum câteva zile.

Competiţia din mijlocul aridului deşert s-a desfăşurat în Maroc, iar cei 940 de concurenţi din 42 de ţări au străbătut, cu propriile mijloace de supravieţuire, 250 de kilometri, timp de şase zile. Programul traseului s-a derulat astfel: 3 aprilie, prima zi - 25 km, ziua a doua - 34 km, ziua a treia - 38 km, ziua a patra - 82 km (inclusiv noaptea), ziua a cincea - 42 km, ziua a şasea - 22 km. Sportivii au alergat printre dune mişcătoare, orientându-se cu busola sau caţărându-se pe stânci, cu ajutorul unei coarde. Paul Dicu a cărat în spate un rucsac de maxim 15 kg, cu apă şi mâncare liofilizată adusă de-acasă, plus hainele, sacul de dormit, pompă antivenin, rachete şi oglindă de semnalizare, pastile de sare, seringi, amnar sau medicamentele obligatorii. Punctul de plecare a fost la Warzazat, iar finish-ul la Merzoug.

Din spusele prietenilor, Paul Dicu urmează să fie contactat de celebrul post de televiziune internaţional Discovery Channel, pentru a apărea într-o producţie TV.