Paul Dicu, gata să recucerească Sahara

Maratonistul constănţean Paul Dicu se pregăteşte pentru o nouă incursiune în deşertul nord african. Peste numai o săptămână, sportivul va lua startul Maratonului Nisipurilor din Maroc, o cursă de 250 de km prin pustiu şi soare. El participă nu doar doar pentru performanţă, ci şi pentru caritate, asumându-şi obiectivul de a salva mai mulţi copii bolnavi de inimă din România.

Constănţeanul Paul Dicu este singurul român care are curajul să participe la ediţia din acest an a Maratonului Nisipurilor din Maroc. Este cea mai dificilă cursă din lume, pe parcursul căreia sportivii trebuie să-şi învingă propriile slăbiciuni, riscul fiind unul maxim. Paul acceptă această provocare în mod foarte natural, demonstrând că are o inimă mare, la figurat, dar şi la... propriu. „La fiecare ediţie trebuie să prezentăm un certificat medical şi un EKG. De fiecare dată, ei îmi opresc EKG-ul pentru studiu… Au zis că nu au mai văzut un astfel de cord. Se pare că o parte a inimii, o bucată din ea e mai mare decât ar trebui să fie”, a mărturisit Paul Dicu.

La ediţia de anul trecut a maratonului, el a reuşit să strângă peste 10.000 de euro, pe care i-a donat Asociaţiei „Inima Copiilor” din Bucureşti. Parcursul său a salvat astfel mai mulţi copii, operaţi la Spitalul „Marie Curie”.

Paul Dicu mai are doar câteva zile până la startul competiţiei, timp de care profită pentru ultimele antrenamente. „Norocul” său este nisipul plajelor constănţene, însă „ghinionul” constă în temperaturile scăzute. „Mă antrenez aici la zero grade şi acolo alerg la 50. Recunosc că îmi este teamă să nu cad şi să nu termin. E temerea tuturor”, recunoaşte Paul.

Cea de-a 28-a ediţie a Maratonului Nisipurilor - „Marathon des Sables” se desfăşoară între 7 şi 13 aprilie. Mulţi abandonează cursa până la final, dar cei care reuşesc să învingă deşertul, câştigă şi lupta cu sinele.