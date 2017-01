Paul Dicu reprezintă Constanţa la cel mai greu maraton din lume!

„38 kilometri, azi. Dune de nisip mari sau mici, dealuri şi câmpuri cu bolovani şi, la urmă, că eram... odihniţi, escalada! Apoi, iar dune. Încă două băşici belea, umerii plâng, genunchiul zbiară rău, articulaţiile coxale fac şi ele urât. N-am alergat deloc, mă păstrez pentru mâine. Că, mâine, vine „moartea”, iubiţii mei: 83 de kilometri! Dacă trec şi de asta, sunt bun de însurat. Mamă, ce foame îmi este şi încă nu mi-am făcut nimic. Fraţilor, nu vreau să mă gândesc ce-o să fie. Rugaţi-vă pentru mine, o să am nevoie. Vă iubesc\"... Acesta este scurtul mesaj trimis ieri prietenilor, pe internet, de către instructorul constănţean de Takeda Ryu şi Katori Shinto Ryu, Paul Dicu, care înfruntă Sahara la ceea ce atleţii numesc „regina maratoanelor”, cea de-a 26-a ediţie a „Marathon des Sables”. Competiţia din mijlocul aridului deşert se desfăşoară în Maroc, până pe 11 aprilie, iar cei 940 de concurenţi din 42 de ţări încearcă să străbată, cu propriile mijloace de supravieţuire, 250 de kilometri, timp de şase zile.

Programul traseului se derulează astfel: prima zi - 25 km, ziua a doua - 34 km, ziua a treia - 38 km, ziua a patra - 82 km (inclusiv noaptea), ziua a cincea - 42 km, ziua a şasea - 22 km. Sportivii aleargă printre dune mişcătoare, orientându-se cu busola sau se caţără pe stânci, cu ajutorul unei coarde. Cară în spate un rucsac de maxim 15 kg, cu apă şi mâncare liofilizată adusă de-acasă, plus hainele, sacul de dormit, pompă antivenin, rachete şi oglindă de semnalizare, pastile de sare, seringi, amnar sau medicamentele obligatorii. Punctul de plecare este la Warzazat, plecarea pe data 3 aprilie, iar finish-ul la Merzoug.

Numeroşi constănţeni urmăresc, zilnic, rezultatele maratonului pe site-ul evenimentului, www.darbaroud.com, unde au posibilitatea să vadă live, prin webcam, sosirea lui Paul Dicu la punctele de verificare ale cursei. Constănţeanul nu este singurul român: alături de el mai aleargă Gabriel Turculeţ, din Doha, Qatar, Gabriel Laczko, care reprezintă ţara în care este stabilit, Elveţia, şi Bogie Dumitrescu, din partea echipei S.U.A. Înainte de a pleca din aeroport spre Paris, am realizat un scurt interviu cu Paul Dicu, despre noua experienţă în deşert, interviu pe care cititorii „Telegraf” îl pot accesa în ediţia online a cotidianului, www.telegrafonline.ro.

Reporter (Rep.): Ce au în comun concurenţii la „Marathon des Sables”?

Paul Dicu (P.D.): O nebunie frumoasă. Nu vor să epateze, această cursă este o discuţie pe care fiecare concurent o poartă cu sine. E o cursă pe care orice alergător şi-o doreşte. Este în sine o performanţă sportivă, dar deşertul m-a fascinat mereu. Însă, această provocare este un mod de a încerca să-mi mai spăl din păcatele trecutului. Voi povesti, la sfârşitul acestei poveşti, în ce fel deşertul mi-a folosit pe post de purgatoriu.

Rep.: Experienţa artelor marţiale este utilă în deşert?

P.D.: Artele marţiale îţi creează un psihic puternic, o determinare, un mod special de a înţelege lucrurile şi de a te pregăti pentru situaţii extreme. Ele se îmbină foarte bine cu acest gen de provocări.

Rep.: Ce este mai greu, să alergi prin deşert sau să găseşti mijloacele de a participa la o performanţă?

P. D.: M-am pregătit aproape doi ani. Anul trecut, la Sahara Maraton, a fost încălzirea. Sunt convins că traseul va fi... criminal, dar cel mai greu a fost să fac rost de bani şi de echipament. M-am zbătut din iunie 2010 şi până în ultimele zile dinaintea plecării. Înscrierea a costat 3000 euro, iar echipamentul încă 1000. Este vorba de tricouri speciale din microfibră, pantaloni lungi şi scurţi, pentru că sunt etape de alergare diurne, la 45 grade Celsius şi nocturne, unde temperaturile coboară la 0 grade, încălţăminte specială, care să reziste terenului respectiv. Le mulţumesc firmelor Romnational, Zip Escort, Gilette, CPS.ro, lui Adi Mănăstireanu şi celorlalţi prieteni fără sprijinul cărora nu cred că aş fi ajuns la această competiţie extremă.

Rep.: Din nou, statul român nu a dovedit interes decât în colectarea taxelor...

P.D.: Am fost supărat că nu m-a ajutat nicio instituţie, deşi plătesc taxe ca orice cetăţean... Am fost tentat să alerg sub drapelul unei ţări precum Zanzibar sau Burkina Faso. Am luat, însă, tricolorul românesc cu mine: nu fac această cursă pentru statul român, ci pentru România mea şi a prietenilor mei. Dacă voi trece finish-ul, acel tricolor nu este acelaşi cu cel al instituţiilor statului aşa-zis român, care, de prea multe ori, au un caracter anti-naţional, ci cu cel al României pe care o port în suflet alături de cei dragi.