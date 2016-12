Cântăreţul britanic Paul McCartney a renunţat la canabis, deoarece doreşte să îşi concentreze întreaga atenţie asupra celui mai mic dintre copiii săi, Beatrice, în vârstă de opt ani. Fostul membru al trupei The Beatles a fumat acest drog încă din epoca de glorie a grupului britanic, din anii \'60. A luat decizia de a nu mai fuma marijuana întrucât îşi doreşte să fie un părinte bun pentru fiica sa pe care o are cu fosta lui soţie Heather Mills. „Am făcut multe lucruri rele, dar mi-am zis: „Gata, ajunge!”. Mi-am fumat partea. Atunci când creşti un copil mic, simţul tău de părinte responsabil chiar se manifestă. Destul înseamnă destul şi consideri că nu mai ai nevoie de acele lucruri”, a declarat Paul McCartney într-un interviu acordat revistei „Rolling Stone”. Starul britanic, aflat la cel de-al treilea mariaj, după ce s-a căsătorit în toamna anului 2011 cu americanca Nancy Shevell, mărturisise în trecut că a consumat cocaină şi că a experimentat o singură dată heroina, în perioada în care cânta încă în trupa The Beatles.

Paul McCartney şi prima lui soţie Linda, care a murit în 1998, fumau destul de des marijuana. Starul britanic a fost închis pentru nouă zile, în 1981, după ce autorităţile nipone l-au acuzat că a încercat să introducă acest drog în ţara lor, în timpul unui turneu. Paul McCartney a format alături de John Lennon, George Harrison şi Ringo Starr trupa The Beatles, unul dintre cele mai faimoase şi de succes grupuri din istoria muzicii rock, având la activ peste 1,1 miliarde de discuri vândute în lumea întreagă.