Cântăreţul britanic Paul McCartney a sponsorizat un concurs de sumo organizat în Japonia, întrucât a devenit, în ultimii ani, un mare admirator al acestui sport tradiţional nipon. Muzicianul a plătit o sumă importantă pentru ca numele său şi fotografia de pe cel mai recent album al său să apară pe steagurile oficiale ale evenimentului Kyushu Grand Sumo Tournament, câştigat săptămâna trecută de luptătorul Harumafuji. Concursul, organizat în oraşul japonez Fukuoka, este cunoscut sub numele Wimbledon of Sumo Wrestling (Wimbledonul luptelor de sumo). Paul McCartney şi soţia sa, Nancy Shevell, au fost prezenţi la eveniment. ”Îmi place sumo, am devenit un admirator al acestui sport cu mulţi ani în urmă. A fost frumos, am văzut câteva lupte minunate”, a spus artistul britanic, în vârstă de 71 de ani.

Concursul de sumo nu este însă singurul eveniment inedit din viaţa recentă a fostului membru al trupei The Beatles. Locuitorii din New Orleans au rămas înmărmuriţi în momentul în care Paul McCartney a început să cânte în timp ce se plimba cu o trăsură prin acest oraş american, în urmă cu câteva luni. Cântăreţul se afla în acea trăsură cu un bodyguard şi cu soţia sa, în momentul în care a început să cânte. Însă, în loc să îl aplaude, cei mai mulţi dintre pietonii care au asistat la acel moment inedit au crezut că era vorba de o farsă, că starul britanic era un cântăreţ ambulant şi au început să arunce cu monede spre el.

Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr şi George Harrison au format trupa The Beatles, unul dintre cele mai faimoase şi de succes grupuri din istoria muzicii rock, având la activ peste 1,1 miliarde de discuri vândute în lumea întreagă.