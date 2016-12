Paul McCartney, cel mai bogat membru al industriei muzicale britanice

Cântăreţul Paul McCartney ocupă, din nou, primul loc în topul celor mai bogaţi milionari din industria muzicală britanică, întocmit de publicaţia ”Sunday Times”, potrivit căreia fostul solist al trupei The Beatles ar avea, împreună cu soţia sa, Nancy Shevell, o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari. Astfel, Paul McCartney se află pe primul loc în Topul 40 al muzicienilor milionari din Marea Britanie, devansându-i pe compozitorul Andrew Lloyd Webber (975 milioane de dolari), trupa U2 (646 milioane de dolari), cântăreţul Elton John (405 milioane de dolari) şi rockerul Mick Jagger (337 milioane de dolari). Topul 10 este completat de Michael Flatley, Ringo Starr, Keith Richards, Sting şi Roger Waters. Primele şapte poziţii sunt neschimbate faţă de clasamentul din 2014, iar DJ-ul Calvin Harris reprezintă primul artist debutant în Sunday Times Rich List, fiind clasat pe poziţia 30, cu o avere de 105 milioane de dolari.

”Sunday Times” a publicat şi un top al celor mai bogaţi tineri muzicieni britanici, care au sub 30 de ani, în care primul loc este ocupat de cântăreaţa Adele, în vârstă de 26 de ani, a cărei avere a fost estimată la 75 de milioane de dolari. Potrivit bbc.com, cei patru membri ai grupului One Direction, alături de fostul lor coleg de trupă Zayn Malik, împart locul al doilea, având fiecare averi estimate la 37,8 milioane de dolari. De altfel, One Direction ocupă primul loc în topul celor mai bogate trupe tinere, cu o avere comună de 150 de milioane de dolari. Locul al doilea este deţinut de trupa Arctic Monkeys, iar grupul Mumford & Sons încheie podiumul acestei categorii.