Paul McCartney împlineşte 70 de ani

Fostul membru al trupei The Beatles, Paul McCartney împlineşte astăzi 70 de ani, aparent fără a se gândi prea mult la trecutul său legendar, la doar câteva luni după o nouă căsătorie şi lansarea unui nou album. Retragerea din muzică nu face parte din planurile celebrului cântăreţ şi compozitor britanic. După prestaţia sa impecabilă din cadrul uriaşului concert pop-rock organizat recent la Londra pentru a marca Jubileul de Diamant al reginei Elisabeta a II-a, Paul McCartney va fi capul de afiş al ceremoniei oficiale de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară, pe 27 iulie. “Din moment ce îmi place cu adevărat ceea ce fac, de ce m-aş retrage?”, spunea McCartney anul trecut într-un interviu acordat revistei muzicale “Mojo”. “Oamenii îmi spun:Lucraţi atât de mult!. Dar noi nu lucrăm din greu, noi facem muzică!”, a adăugat cântăreţul.

“Macca”, aşa cum îi spun britanicii cu multă afecţiune, a lansat în luna februarie albumul “Kisses on the Bottom”, cel mai recent din cele 15 albume solo ale sale, şi tocmai a încheiat un turneu mondial. Secretul tinereţii acestui artist care este deja bunic constă poate în noua lui căsătorie, celebrată în octombrie 2011, cu americanca Nancy Shevell, de 51 de ani. Acest al treilea mariaj l-a ajutat pe Paul McCartney să treacă cu bine, definitiv, de furtunosul şi costisitorul său divorţ de Heather Mills, pronunţat în 2008. După multe luni de dezbateri intens mediatizate, justiţia britanică i-a acordat lui Heather Mills suma de 24,3 milioane de lire sterline, adică circa 30 de milioane de euro. Nancy Shevell este moştenitoarea unui bogat antreprenor american, iar cuplul dispune de o avere estimată la 665 de milioane de lire sterline, circa 820 milioane de euro. Sir Paul McCartney, cel mai bogat artist din Marea Britanie, spune că nu şi-a uitat originile. “În adâncul sufletului meu, am rămas întotdeauna acelaşi băiat din Liverpool”, afirmă acesta.