Paul McCartney, în turneu mondial la 71 de ani

Cântăreţul britanic Paul McCartney va susţine un nou turneu mondial, care va debuta cu un concert la Varşovia, pe 22 iunie, la patru zile după ce acesta va împlini vârsta de 71 de ani, a anunţat fostul membru al trupei The Beatles. Concertul lui Paul McCartney de pe Stadionul Naţional din Varşovia va fi primul show pe care starul britanic îl va susţine în Polonia. În acest turneu mondial, intitulat Out There!, artistul va interpreta piese compuse pe parcursul întregii sale cariere. Paul McCartney va merge apoi la Viena, unde va concerta pe 27 iunie. Datele viitoarelor concerte şi numele oraşelor incluse în acest turneu mondial vor fi anunţate în săptămânile următoare.

Paul McCartney, John Lennon, George Harrison şi Ringo Starr au format trupa The Beatles, unul dintre cele mai faimoase şi de succes grupuri din istoria muzicii rock, având la activ peste 1,1 miliarde de discuri vândute în lumea întreagă.