Paul McCartney, încă șocat de moartea lui John Lennon

Fostul membru al formaţiei Beatles, Paul McCartney, şi-a amintit cum a aflat de moartea fostului său coleg de trupă John Lennon şi cum a trăit zilele ce au urmat după ce a auzit cumplita veste. ”Eram acasă şi am primit un telefon. Era foarte devreme... A fost atât de cumplit, voi nu puteaţi crede şi nici eu nu am putut crede”, a declarat Paul McCartney, invitat la emisiunea „Jonathan Ross Show“ de pe ITV. ”Zile întregi nu am putut să mă împac cu gândul că nu mai era... A fost un şoc uriaş”, a mai precizat McCartney. Fostul coleg de trupă al lui John Lennon a mărturisit că a fost foarte dificil să le transmită vestea membrilor familiei sale. ”A fost atât de trist pentru mine că nu îl mai puteam vedea şi nu mai puteam să ne petrecem timpul împreună”, a adăugat McCartney.

Paul McCartney, care a avut un conflict cu John Lennon, unul dintre presupusele motive ale destrămării trupei The Beatles, a mărturisit că a fost o consolare faptul că s-a împăcat cu fostul său coleg. ”A fost o oarecare consolare faptul că ne-am împăcat. Am fost prieteni buni”, a spus McCartney, care nu s-a mai întâlnit cu John Lennon timp de patru ani, după destrămarea trupei Beatles, în aprilie 1970. McCartney a vorbit şi despre acel moment: ”Am ajuns într-un punct în care nu ne mai făceam treaba aşa cum trebuie. Pe mine, destrămarea trupei m-a afectat şi câţiva ani m-am gândit: ”Of, eu şi John, rivali înverşunaţi” şi lucruri de genul acesta”. Cei doi s-au împăcat după ce ambii au devenit părinţi, a afirmat McCartney: ”Sunt atât de bucuros că s-a întâmplat, ar fi fost cel mai urât lucru din lume ca noi să fi fost încă certaţi când el a murit”.

John Lennon a fost ucis pe 8 decembrie 1980, în faţa apartamentului său din New York, de către Mark Chapman. ”Expresia care mi-a venit în minte a fost ”ticălosul ticăloşilor”. Mă gândeam că nu era nici măcar un tip motivat politic să facă acest lucru, a fost ceva complet întâmplător”, a adăugat McCartney.