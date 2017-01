Paul McCartney se lansează în... noutăţi

Britanicii sunt mereu în tendinţe când vine vorba despre muzică. În plus, se bucură şi de cei mai longevivi şi prolifici artişti sau trupe. După Cliff Richard, care la 72 de ani şi-a anunţat recent cel de-al 100-lea album, nici Sir Paul McCartney nu pare să se gândească să îşi atârne chitara în cui. Fostul membru al trupei Beatles a anunţat detaliile unui nou album solo şi lansarea unui nou single, intitulat „New”. O să prindă repede, pentru că este o piesă de vară, o piesă de dragoste. „Cred că lumea o să mă identifice cu siguranţă pe mine în această piesă”, a anunţat Paul McCartney. Noul album, care încă nu a primit un nume, va fi lansat în luna octombrie, după o absenţă de şase ani, când ajungea pe rafturi albumul „Memory Almost Full”. La cele 12 piese de pe album, Paul McCartney a lucrat cu Paul Epworth şi Mark Ronson, doi dintre cei mai importanţi producători ai momentului, primul - un colaborator apropiat al lui Adele, iar al doilea - un apropiat al regretatei Amy Winehouse, dar şi autor al unor piese cântate de Lady Gaga şi Lily Allen. Sunt mari şanse ca acest nou album să sporească colecţia de 17 premii Grammy primite de Paul McCartney de-a lungul carierei, graţie şi colaborărilor cu Ethan Johns, de numele căruia se leagă succesul lui Ryan Adams şi al trupei Kings of Leon. Nu în ultimul rând, Paul McCartney i-a dat o şansă şi lui Giles Martin, fiul lui Sir George Martin, producătorul multora dintre albumele scoase de trupa Beatles.

Tot din Marea Britanie provine şi trupa Coldplay, care a lansat piesa „Atlas”, după o pauză de doi ani. Este vorba despre o piesă lentă, o baladă compusă special pentru coloana sonoră a celui de-al doilea film din seria de mare succes „Hunger Games: Catching Fire / Jocurile foamei: Sfidarea”, produs de compania Lionsgate. Piesa a fost înregistrată în studioul trupei Coldplay din Londra, la începutul acestui an, fiind promovată intens pe posturile de radio drept marea revenire a formaţiei. Filmul va avea premiera mondială pe 11 noiembrie şi va intra în circuitul cinematografic pe 22 noiembrie.

O altă premieră care vine din Marea Britanie este anunţată de Susan Boyle, a cărei lansare spectaculoasă a luat întreaga lume prin surprindere. Ambiţioasa scoţiancă va deveni primul artist britanic care va înregistra un duet postum cu nimeni altul decât Elvis Presley. Susan Boyle, alintată de presa nord-americană „SuBo”, a ales piesa „O Come, All Ye Faithful” şi a cerut acceptul trustului care se ocupă de drepturile de autor ale pieselor „Regelui Rock & Roll“. Cântăreţei de 52 de ani i s-a permis să facă înregistrarea, iar ineditul duet va fi inclus pe cel de-al cincilea album al său, care va fi lansat în luna noiembrie. Este un album cu piese de Crăciun, care va include mai multe duete, printre care unul cu Johnny Mathis la piesa „When A Child Is Born”. Piesa „O Come, All Ye Faithful” a fost lansată de Elvis în 1971, iar producătorii s-au folosit de tehnologia modernă pentru a sincroniza şi armoniza vocile lor. Înaintea lui Susan Boyle, doar Celine Dion se putea mândri că a reuşit să cânte în duet cu Elvis Presley, ceea ce face din noul ei album una dintre cele mai aşteptate lansări discografice.