Paul McCartney se reface după infecţia virală

Muzicianul britanic Paul McCartney, care şi-a anulat o serie de concerte în Japonia şi Coreea de Sud, din cauza unei infecţii virale, a fost tratat într-un spital din Tokyo şi îşi va reveni complet, a declarat purtătoarea de cuvânt a artistului. Paul McCartney, în vârstă de 71 de ani, şi-a amânat, la începutul acestei săptămâni, două concerte în Tokyo, din cadrul turneului intitulat Out There, iar joi a anulat restul de spectacole ce urmau să aibă loc zilele acestea în Japonia şi săptămâna viitoare în Coreea de Sud. ”După ce a contractat un virus, săptămâna trecută, care a dus la amânarea datelor concertelor, Paul a primit tratament medical într-un spital din Tokyo, la care a răspuns foarte bine. Se va recupera complet şi are nevoie de odihnă, câteva zile. Paul a fost extrem de emoţionat de toate mesajele şi urările pe care le-a primit din partea fanilor din toată lumea”, a adăugat Perri Cohen.

Fostul membru al trupei The Beatles s-a îmbolnăvit săptămâna trecută, după sosirea în Japonia. Organizatorii au spus marţi că medicii i-au recomandat repaus complet. Paul McCartney, care îşi anulează foarte rar concertele, a declarat în timpul acestei săptămâni că detestă să îşi dezamăgească fanii. Înaintea turneului ce urma să aibă loc în Japonia, McCartney a susţinut o serie de concerte în America de Sud. Cel mai recent turneu japonez al artistului a avut loc în noiembrie 2013.