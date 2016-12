Paul McCartney va lansa un nou album cu piese din concert

La vîrsta de 67 de ani, Paul McCartney, fostul component al legendarei trupe The Beatles, va lansa un nou album cu piese din concert, înregistrate în cele trei zile ale show-urilor sale în aer liber susţinute la New York, în această vară. Show-urile au avut loc în iulie, pe locul fostului Shea Stadium, demolat anul trecut, după ce îşi cîştigase celebritatea, acum 44 de ani, datorită unui concert The Beatles. La concertele lui McCartney de la New York au asistat peste 120.000 de spectatori. Albumul, care va include două CD-uri şi un DVD, va fi realizat la Mercury Records, parte a grupului Universal, după ce fostul Beatles a colaborat patru decenii cu casa de producţie Parlophone. Ultimul album cu piese live cîntate de McCartney, ”Back in the US”, a fost lansat în 2002.