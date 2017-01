Paul Newman vrea să se retragă

Legendarul actor în vîrstă de 81 de ani, a cărui carieră cinematografică s-a întins pe durata a şase decenii, a declarat că este posibil ca următorul film pe care îl va turna să fie ultimul din activitatea sa. "Atunci cînd este momentul să te retragi, trebuie să faci asta", a spus Paul Newman, care a apărut în peste 50 de filme, inclusiv "Butch Cassidy şi Sundance Kid" sau "The Towering Inferno". Îndrăgitul actor a discutat şi despre planurile sale cu privire la o campanie de strîngere de fonduri destinate unei tabere pentru copii grav bolnavi pe care a înfiinţat-o.

Paul Newman a cîştigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor pentru interpretarea personajului Fast Eddie Felson din filmul "Culoarea banilor" din 1986. Dintre proiectele sale recente fac parte "Road to Perdition" şi mini-serialul TV "Empire Falls", pentru care Paul Newman a cîştigat premiul Emmy. În plus, vocea actorului apare în filmul de animaţie "Cars" de la Pixar. Paul Newman este căsătorit cu actriţa Joanne Woodward din anul 1958.y and the Sundance Kid" oi "The Towering Inferno".