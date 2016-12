Paul Teodorescu, omagiat la Muzeul Marinei Române

Muzeul Marinei Române găzduieşte în sala „Comandor Dimitrie Ştiubei”, până la sfârşitul acestei luni, expoziţia de marine „Restituiri. In memoriam Paul Teodorescu 1930-2013”. Expoziţia a fost deschisă pentru a marca un an de la trecerea la cele veşnice a regretatului pictor, fondator al Asociaţiei „Amfora” (1983), care, în prezent, îşi desfăşoară activitatea în cadrul Cercului Militar Constanţa, sub titulatura de Careu al Artelor.

MAREA, INEPUIZABILĂ SURSĂ DE INSPIRAŢIE Principala sursă de inspiraţie a lui Paul Teodorescu a fost marea cu tot ceea ce a gravitat în jurul ei: Portul Constanţa, Şantierul Naval şi Flota românească. Din acest motiv, locul ales pentru expoziţia comemorativă nu este câtuşi de puţin întâmplător.

Născut la 14 octombrie 1930, în Bucureşti, Paul Teodorescu s-a stabilit în Constanţa din anul 1949. Pasionat de pictură, Paul Tedorescu a absolvit, în 1973, cursurile Şcolii de Arte din Constanţa, unde i-a avut ca mentori pe Mihai Vătămanu, Nicolae Rădulescu şi Nicolae Duman. Pictor decorator în Portul Constanţa, Paul Teodorescu a semnat decorurile multora dintre spectacolele formaţiilor de amatori. Vara, alături de scenograful Dan Sachelarie, dirijorul Gigi Rădulescu şi regizorul Geo Saizescu, Paul Teodorescu colabora la elementele de scenografie pentru tradiţionalele Serbări ale Mării.

FONDATORUL ŞI PREŞEDINTELE „AMFOREI” Paul Teodorescu a influenţat destinele „Amforei” încă de la înfiinţare, din anul 1983 - când se numea Cenaclul Artiştilor Plastici Amatori, pentru ca, din 1991, să devină Asociaţie, iar din 2010, Careul al Artelor -, până în anul trecerii sale în eternitate, 2013. Din 2009, devenise preşedinte fondator al „Amforei”.

Expoziţia „in memoriam” a fost realizată cu sprijinul copiilor regretatului pictor de marine, Carmen şi Liviu Teodorescu.