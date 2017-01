Paul Walker, mort la câteva secunde după impact

Institutul de Medicină Legală din Los Angeles a dat publicităţii primele concluzii ale autopsiilor efectuate asupra trupurilor neînsufleţite ale lui Paul Walker şi Roger Rodas. În primul rând, s-a confirmat faptul că actorul de 40 de ani era pasager în maşina condusă de prietenul şi partenerul său de afaceri Roger Rodas, de 38 de ani. Dacă şoferul a murit pe loc în urma impactului, Paul Walker a sucombat câteva secunde mai târziu, moartea sa fiind determinată de o combinaţie a efectelor rănilor provocate de impact şi cele termice. Autopsiile au fost efectuate de doi medici diferiţi, iar raportul complet va fi dat publicităţii după efectuarea analizelor toxicologice pentru ambele victime, ale căror rezultate sunt aşteptate în şase-opt săptămâni. Moartea celor doi a fost catalogată drept accidentală.

VITEZĂ DUBLĂ Ancheta în cazul morţii starului seriei ”Fast & Furious / Furios şi iute” a adus o serie de clarificări în ceea ce priveşte viteza cu care Paul Walker şi prietenul său Roger Rodas se deplasau în momentul producerii accidentului. Expertiza tehnică a maşinii sau, mai bine zis, a ceea ce a mai rămas din autovehiculul Porsche Carerra GT se va termina în câteva zile, dar în presa americană au ajuns informaţii că viteza la care s-a produs impactul a fost puţin peste 90 mile pe oră. E drept că era dublul vitezei permise pe acea porţiune de drum, dar indică faptul că ancheta se orientează către ipoteza unei defecţiuni tehnice. Chiar dacă viteza a fost un factor important, pentru ca o maşină să se dezintegreze în flăcări trebuie să se fi produs o defecţiune tehnică. Cutia neagră a maşinii, pe care o examinează în prezent anchetatorii americani, va da cele mai preţioase informaţii, de exemplu, dacă cei doi ocupanţi purtau centurile de siguranţă, şi va furniza toţi parametrii tehnici ai maşinii cu 25 de secunde înainte de coliziune şi cinci secunde după.

VIITOR INCERT Sâmbăta trecută, Paul Walker a profitat de minivacanţa de Ziua Recunoştinţei pentru a participa la un eveniment caritabil. Actorul începuse filmările la cea de-a şaptea parte a seriei ”Fast & Furious / Furios şi iute”, iar tragica sa dispariţie a determinat studioul Universal Pictures să oprească definitiv producţia. Reprezentanţii studioului au anunţat că se simt datori să fie alături de familia lui Paul Walker şi că orice discuţii despre o posibilă reluare a filmărilor ar fi lipsite de respect. Surse apropiate echipei de producţie susţin că trei sferturi din scenariul filmului ar trebui rescris pentru a face faţă pierderii lui Paul Walker. Producătorii realizaseră deja 55 de zile de filmare, dar mai era nevoie de alte 25 de zile. Paul Walker avea cele mai importante secvenţe, care trebuiau înregistrate la o locaţie din Abu Dhabi. Dacă filmările se vor mai relua vreodată, regizorul James Wan şi co-starul seriei, Vin Diesel, trebuie să găsească fie o soluţie pentru a integra materialul deja filmat cu Paul Walker, fie să o ia de la început fără personajul Brian O'Conner. Această din urmă decizie, însă, este deja dezavuată zgomotos de fanii seriei, pe forumuri. Mai ales că tocmai pasiunea sa pentru maşini a fost ceea ce a stat la baza seriei ”Fast and Furious”. ”Vreau să fac un film în care să pilotez maşini de viteză şi să fiu poliţist sub acoperire”, i-a spus Paul Walker, în anul 1999, regizorului Rob Cohen. Doi ani mai târziu se lansa ”The Fast And The Furious”, iar succesul era planetar.

Studioul Universal Pictures este într-o situaţie dificilă pentru că franciza ”The Fast And The Furious” este cel mai mare succes al său, cu încasări de peste două miliarde de dolari, alături de seria animată ”Despicable Me / Sunt un mic ticălos”, acestea contribuind la redresarea casei de producţie în ultimii ani. Studioul a anunţat deja că o parte din încasările din lansarea DVD-urilor cu partea a şasea a seriei vor fi donate în amintirea starului pe care l-a pierdut.

Paul Walker nu este, din păcate, prima victimă a unor presupuse defecţiuni tehnice la bordul unui Porsche Carrera GT. În 2005, producătorul a fost dat în judecată şi a plătit o sumă consistentă pentru a ajunge la o înţelegere în afara tribunalului. În acest proces era vorba despre moartea a două persoane, pilot şi co-pilot, care şi-au pierdut viaţa într-o cursă competiţională organizată în California. Aceştia se aflau la bordul unui model Carrera GT care a lovit un parapet, la o viteză de 100 mile pe oră, încercând să evite o altă maşină aflată pe pistă. Familia co-pilotului a dat în judecată pe toţi cei implicaţi în acest incident - producătorul auto, organizatorul evenimentului şi echipa auto - pentru neglijenţă şi a obţinut suma de 4,5 milioane de dolari pentru a renunţa la proces. Numai Porsche a acoperit 350.000 de dolari din această sumă.

Modele computerizate care au refăcut accidentul din 2005 şi o serie de specialişti auto arată că maşina are o problemă tehnică majoră la sistemul care trebuie să îi controleze stabilitatea pe carosabil. Acest sistem foloseşte un computer de bord pentru a corecta direcţia, dacă partea din spate a maşinii începe să derapeze. Oficial, Porsche neagă că modelul său ar avea vreo problemă, dar în 2005 a preferat să plătească decât să treacă printr-un proces în care toate specificaţiile tehnice ar fi fost luate la bani mărunţi. Modelul Porsche Carrera GT a fost mereu o problemă pentru producător, iar moartea lui Paul Walker îi va aduce, cu siguranţă, o expunere negativă: Nu este foarte clar, deocamdată, dacă maşina în care se afla acesta era dotată cu computer de bord, fiind un model chiar din 2005. Până în prezent, familiile lui Roger Rodas şi Paul Walker nu şi-au exprimat intenţia de a da în judecată Porsche.